Dowiedz się, jak skalibrować monitor do drukowania obrazów.

Dlaczego powinno się skalibrować monitor?

Zanim zabierzesz się do edycji pliku do druku, upewnij się, że maksymalnie wykorzystujesz możliwości monitora poprzez prawidłową kalibrację.



Prawidłowo skalibrowany monitor jest podstawowym narzędziem do tworzenia wydruków o dokładnym odwzorowaniem kolorów. Monitor należy skalibrować do standardowego punktu neutralnego, aby stał się częścią systemu kolorów, używanego jako standardowy w branży fotograficznej i drukarskiej. Oznacza to, że różne monitory będą prawidłowo pokazywać, jak wyglądają Twoje obrazy po wydrukowaniu.

Czego potrzebuję do kalibracji monitora?

Do kalibracji monitora będziesz potrzebować urządzenia zwanego kolorymetrem, które mierzy dokładność kolorów wyświetlanych na ekranie.

Przewodnik wideo: dowiedz się więcej o kalibracji monitora

Wskazówka: Ustaw punkt bieli zgodnie ze standardem obowiązującym w branży

Podczas kalibracji monitora upewnij się, że punkt bieli został ustawiony zgodnie ze standardem branżowym CIE Illuminant D65. W theprintspace wykonujemy kalibrację za pomocą kolorymetru X-rite, który gorąco polecamy.

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