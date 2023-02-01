Odbitka C-type a druk giclée – jaka jest różnica?

Czym jest odbitka C-type? Czym jest druk giclée?

Jaka jest różnica?

Jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszymy w theprintspace, brzmi: „Jaka jest różnica między odbitką C-type a drukiem giclée?”.

Oba profesjonalne procesy druku dają znakomite rezultaty, ale warto wziąć pod uwagę odmienne cechy każdego z nich oraz różnorodne właściwości poszczególnych papierów.



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