Jak długo wytrzyma mój wydruk?

Oczekiwana trwałość wydruków fotograficznych C-type i artystycznych (Giclée).

Aby określić żywotność wydruków fotograficznych, należy wziąć pod uwagę pięć kluczowych czynników.

Biorąc pod uwagę stabilność wydruku fotograficznego lub wydruku Giclée (Fine Art) o trwałości decydują otoczenie i warunki przechowywania dzieła.

Papier jest wrażliwy na otoczenie i mogą na niego wpływać zmiany temperatury, wilgotności, ekspozycja na jasne światło i zanieczyszczenia w powietrzu.

Pięć głównych czynników

Pięć głównych czynników, które decydują o tym, jak długo Twój wydruk zachowa swoją formę:

Narażenie na wysoką temperaturę

Ekspozycja na jasne źródła światła

Narażenie na namakanie przez wilgoć

Zanieczyszczenia atmosferyczne

Warunki przechowywania

Przewidywana trwałość archiwalna wydruków C-type

Umiarkowane światło dzienne – 40 lat

Przechowywanie w ciemności w pudełku archiwalnym – 80 lat



Przewidywana trwałość archiwalna wydruków Giclée (FineArt)

Umiarkowane światło dzienne – 80 lat

Przechowywanie w ciemności w pudełku archiwalnym – 200 lat

Jak przedłużyć żywotność wydruku

Jak wspomniano wcześniej, głównymi problemami przechowywania wydruków są światło, ciepło i zanieczyszczenia atmosferyczne. Jeśli chodzi o przechowywanie dzieł sztuki, należy wziąć pod uwagę bardziej subtelne czynniki.

Należą do nich kleje, które powodują degradację wydruku, a związki siarki wytwarzane przez materiały takie jak guma i drewno mogą inicjować blaknięcie i nietrwałość papieru.

Upewnij się zatem, że Twoje wydruki są przechowywane w pudełkach archiwalnych wykonanych z bezkwasowej tektury konserwacyjnej oraz w specjalnych rękawach octanowych.

Gdy wydruk jest przechowywany w opakowaniu archiwalnych, idealnym rozwiązaniem jest znalezienie dla niego miejsca z dala od wahań temperatury i potencjalnie wysokiej wilgotności.

Unikaj strychów, piwnic lub miejsc znajdujących się przy zewnętrznych ścianach pomieszczeń, na których występują większe wahania warunków przechowywania, w tym wilgotności.

Od czasu do czasu dobrze jest sprawdzać przechowywane pudełka, aby upewnić się, że są w dobrym stanie ogólnym oraz wolne od szkodników, wilgoci lub kurzu.

Konserwowanie wydruków artystycznych w celach wystawienniczych

Najlepszym sposobem zachowania wydruku do celów ekspozycyjnych jest użycie ram konserwujących. Umieszczenie grafiki za szkłem chroni ją przed otaczającym ją środowiskiem.

Do umieszczania wydruków w ramach lub montowaniu na wybranym podłożu, najlepiej jest używać bezkwasowych płyt montażowych, które wykonane są z włókien bawełnianych w 100%. Specjalna szyba konserwatorska chroni pracę przed promieniowaniem UV i zmniejsza negatywny wpływ jasnego światła na wydruk.

W theprintspace mamy naprawdę szeroki wybór opraw kolekcjonerskich, dzięki którym Twoje dzieło przetrwa próbę czasu.

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