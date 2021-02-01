Znajdź optymalny rozmiar dla Twojego wydruku, używając naszego przewodnika po wymiarach plików

Znajdź odpowiedni wymiar dla Twojego obrazu, używając naszego przewodnika po rozmiarach.

Krok 1: Dowiedz się, ile megapikseli produkuje Twój aparat fotograficzny

Poniższy przewodnik po wymiarach plików oparty jest na rozmiarach matrycy aparatów w megapikselach.

Tabela ta zawiera popularne telefony, aparaty typu bridge i lustrzanki cyfrowe SLR, do których można się odwołać, jednak najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie rozmiaru matrycy aparatu, którego się używa (w megapikselach).

Gdy wiesz, ile megapikseli ma Twój aparat, przejdź do kroku 2.

Model aparatu Megapiksele iPhone 4 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16.3 Sony RX100 20 Leica Q 24.2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36.3

Krok 2: Znajdź optymalny rozmiar dla Twojej pracy, korzystając z naszego przewodnika

Poniższy przewodnik po rozmiarach wydruków pomoże Ci osiągnąć najlepsze rezultaty podczas drukowania plików.

Prześledź w dół pierwszą kolumnę aż znajdziesz wartość w megapikselach, odpowiadającą Twojemu aparatowi (lub najbliższą) i użyj koloru jako wskazówki, która pomoże Ci określić jakość wydruku przy jego różnych rozmiarach.

Nieprzeciętnie dobra – możliwie najlepsza jakość osiągalna dla tego medium. Najwyższa jakość obrazu.



Wspaniała – niewielka różnica od nieprzeciętnie dobrej jakości, która może być zauważona jedynie na naprawdę dużych wydrukach. Z taką jakością wyprodukujesz wydruk w znakomitej jakości.



OK – jakość lepsza od średniej, ale nie wspaniała. Z taką jakością wyprodukowany obraz będzie zadowalający.



Akceptowalna – dobra jakość, którą większość fotografów/-ek uznałaby za wystarczającą.



Kiepska – niska rozdzielczość, która w przypadku większych wydruków jest niepożądana w kontekście jakości. Brak ostrości i detali w porównaniu do jakości poziomu akceptowalnego. Jednakże małe wydruki mogą zostać wykonane w akceptowalnej jakości.

Uwaga: poradnik ten podaje jedynie jakość przybliżoną przy danym wymiarze druku. Pamiętaj, że jakość jest kwestią subiektywną i zalecamy wykonanie paska testowego przed wydrukowaniem powiększeń lub w przypadku braku pewności co do jakości pliku cyfrowego.

Jakie czynniki wpływają na jakość pliku obrazu?

Na jakość cyfrowych plików wpływa wiele czynników, które decydują o wielkości, w której można wydrukować obraz.



Trzema głównymi czynnikami są rozmiar matrycy aparatu wyrażony w megapikselach, jakość obiektywu oraz tematyka zdjęcia (lub grafiki czy ilustracji). Na przykład obraz abstrakcyjny byłby łatwiejszy do powiększenia w porównaniu do obrazu, który był nieco nieostry.

Wykonanie paska testowego do podglądu jakości wydruku

W theprintspace zalecamy wykonanie paska testowego w możliwie największym rozmiarze, jaki jest potrzebny do oceny jakości druku.

Daje to również szansę sprawdzenia koloru, ostrości oraz wpływu powiększenia pliku na wygląd wydruku. Pamiętaj, że duże wydruki będą oglądane z większej odległości, co warto wziąć pod uwagę.

Nadal nie masz pewności co do najlepszego rozmiaru wydruku dla Twojego pliku?

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