Jak wybrać papier giclée do swojego rodzaju sztuki

Tworzysz sztukę. Chcesz ją wydrukować – a papier ma większe znaczenie, niż większość ludzi sądzi.

Giclée to francuskie słowo oznaczające „natryskiwać”. Drukarka natryskuje tusz na papier, a papier go przyjmuje i zatrzymuje.

Ten poradnik podpowiada, którego papieru użyć. Jest uporządkowany według tego, co tworzysz. Akwarele, oleje, rysunki ołówkiem, fotografie – każde z nich potrzebuje własnego papieru.

Akwarele

Akwarele są miękkie, pełne laserunków i rozmyć. Papier prześwituje przez farbę. Potrzebujesz więc papieru, który wygląda jak papier akwarelowy: cold-press, teksturowany, ciężki, około 300 g/m² (to gramatura, czyli gramy na metr kwadratowy – wszystko powyżej 300 jest solidne i ciężkie).

Faktura łapie światło tak jak prawdziwy papier akwarelowy i daje głębię. Nie powinno być odblasków, a papier powinien być bawełniany, bo bawełna jest trwała.

Hahnemühle German Etching

Polecane papiery

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Ciężki papier o nieregularnej fakturze i ciepłej, białej bazie. Wygląda jak robiony ręcznie – bo tak właśnie jest! Faktura oddaje przezroczystość akwareli, a czernie są głębokie.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m²

Ciepły, miękki papier matowy, który pięknie sprawdza się przy akwarelach w ziemistych, stonowanych lub naturalnych paletach.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Wyraźna faktura i ciepły ton. Dobrze przyjmuje tusz i wygląda jak papier cold-press, z którego korzystają akwareliści.

Akryle

Obrazy akrylowe są odważne, a kolory nasycone. Detale są ostre, więc potrzebujesz ciężkiego papieru matowego – gładkiego lub o lekkiej fakturze, z jasnobiałą bazą, która sprawi, że kolory będą „wyskakiwać”.

Hahnemühle Photo Rag

Polecane papiery

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Gładkie, matowe wykończenie. Jakość muzealna, lekko kremowa baza. Świetny do prac z detalami.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satynowe wykończenie, jeśli chcesz połysku przypominającego werniks, z jasną bielą. Ma subtelną fakturę „skórki pomarańczy”, która pogłębia czernie i ożywia kolory.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m²

Idealny do bardzo odważnych lub graficznych stylów akrylowych albo gdy zależy ci na jasnej bieli. Jest ostry i nasycony.

Obrazy olejne

Obrazy olejne są bogate i pełne drobnych detali. Często pokryte błyszczącym werniksem. W wydrukach na papierze dobrze działa teksturowany mat, który przypomina w dotyku płótno. Sprawdza się ciężki papier, najlepiej 300 g/m² lub więcej. Do pigmentów olejnych pasuje też ciepły ton.

Hahnemühle German Etching

Polecane papiery

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Faktura imituje płótno, ciepła biała baza, mocne kolory i głębokie czernie. Jego ciężar dobrze czuć w dłoniach.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Teksturowany mat o czystszym, bardziej kontrolowanym splocie. Znakomity do nowoczesnych stylów olejnych z drobnymi detalami.

Rysunek ołówkiem

Rysunki ołówkiem opierają się na subtelnych gradacjach i cienkich liniach. Zależą od ziarna papieru. Do druku giclée użyj papieru matowego, gładkiego lub o bardzo delikatnej fakturze. Neutralna lub ciepła biała baza sprawdza się dobrze, a powierzchnia musi zachować czytelność linii.

Zbyt mocna faktura przerywa cienkie linie i dodaje wzór tam, gdzie chcesz równych tonów. Trzymaj się gładkich papierów.

Hahnemühle Photo Rag

Te papiery sprawdzają się dobrze

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Idealny do prac monochromatycznych – kremowy, bawełniany papier o matowej, pozbawionej połysku powierzchni, która zachowuje cienkie linie i miękkie gradacje.

Ilustracje tuszem

Tusz potrzebuje ostrego kontrastu i drobnych detali. Gładki, jasnobiały papier zachowuje ostrość linii. Biel pozostaje bielą. Mat lub satyna zapobiegają odblaskom na czarnym tuszu, a ciężki papier drukuje pełne czernie bez falowania.

Hahnemühle FineArt Bamboo

Idealne papiery

Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 g/m². Gładki papier o subtelnej powierzchni i ciepłej, kremowej bazie. Wytwarzany z włókien bambusa. Dobrze trzyma ostre linie i ma lekko postarzały, pergaminowy charakter. Świetny do prac monochromatycznych i w sepii.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Gładki, z aksamitnym, matowym wykończeniem. Minimalna faktura i jasnobiała, bawełniana baza. Idealny do prac piórkiem i tuszem, rysunku technicznego i ilustracji graficznej. Daje czysty, współczesny, galeryjny efekt.

Sztuka cyfrowa

Sztuka cyfrowa jest różnorodna – od malarstwa cyfrowego, przez grafikę wektorową, po CGI. Gładkie, jasne papiery dają ostre krawędzie i żywe kolory, a teksturowane papiery matowe dodają głębi, jeśli zależy ci na bardziej tradycyjnym charakterze. Popularne są ciężkie, archiwalne papiery matowe, choć niektórzy artyści wolą delikatne, satynowe wykończenie.

Hahnemühle Photo Rag

Wybór papierów

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Gładki mat o szerokim gamucie kolorów. Radzi sobie z głębokimi czerniami i subtelnymi gradientami, pasuje do wielu stylów.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Dobry wybór do odważnych, jasnych lub graficznych prac – półbłyszczące wykończenie dodaje im siły.

Projektowanie graficzne i typografia

Plakaty, infografiki i grafika wektorowa potrzebują ostrych krawędzi i czystych kolorów. Użyj gładkiego, jasnobiałego papieru matowego. Faktura będzie widoczna na płaskich aplach, a połysk może powodować odblaski na tekście.

Papiery, które polecamy

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Jaśniejsza biel niż w standardowym Photo Rag, bez widocznej faktury. Drobny tekst pozostaje ostry, a cienkie linie czyste.

Ilustracje

Ilustracja obejmuje wiele mediów: prace rysowane ręcznie, cyfrowe, komiks. Matowe papiery fine art dodają im wagi, a gładka powierzchnia służy liniom. Lekka faktura pasuje do stylów malarskich, a umiarkowana biel dobrze radzi sobie zarówno z linią, jak i kolorem.

Idealne papiery

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Miękka, matowa powierzchnia o lekko ciepłym tonie. Oddaje linie i kolory z krystaliczną czystością i daje gładkie, równe gradienty. Wyrafinowany wybór do limitowanych edycji.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Wyczuwalna faktura, która dodaje charakteru, mocne, żywe kolory i głębokie, bogate czernie. Rękodzielniczy charakter, który pięknie podkreśla klasyczną ilustrację i prace fine art.

Fotografia krajobrazowa

Krajobrazy bywają dramatyczne – bogate kolory i subtelna tonalność. Gładki półmat podkreśla czystość i żywe kolory. Teksturowany mat dodaje atmosfery, oferuje szeroki gamut dla zachodów słońca i głębokie czernie w cieniach.

Hahnemühle Pearl

Sugerowane papiery

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satynowe wykończenie z drobną, punktową fakturą i jasną, neutralną bazą. Daje żywe kolory i mocne detale. Naturalny, zrównoważony wygląd, który pasuje do wielu stylów.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Teksturowana, matowa powierzchnia o ciepłej bazie. Dodaje wyczuwalnej głębi, dzięki której surowe pejzaże wyglądają realnie.

Fotografia portretowa

Wybierz między klasycznym, błyszczącym wyglądem a wyrafinowanym matem fine art. Papiery neutralne lub o ciepłym tonie pięknie podkreślają skórę. Gładka powierzchnia zapobiega niepożądanej fakturze na twarzach. Ciężkie papiery nadają wydrukowi odpowiednią obecność i jakość.

Papiery, które polecamy

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Gładka, matowa powierzchnia z jaśniejszą białą bazą dla czystych, wyraźnych świateł. Odcienie skóry drukują się naturalnie, z miękkim, eleganckim wykończeniem idealnym do wyrafinowanych portretów.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Ciepła, kremowa baza o naturalnie niższym kontraście, dająca subtelny, vintage'owy charakter. Idealny do sepii, ciepłych tonów i prac o łagodnym, organicznym wyglądzie.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satynowe wykończenie z odrobiną połysku, która dodaje głębi. Oddaje kolory wiernie i czysto – mocny wybór do żywych, realistycznych portretów barwnych.

Fotografia czarno-biała

Fotografia czarno-biała opiera się na zakresie tonalnym, kontraście i detalach. Błyszczące papiery barytowe dają klasyczny wygląd odbitki z ciemni, z głębokimi, mocnymi czerniami. Matowe papiery bawełniane tworzą miększe czernie fine art o bardziej stonowanym charakterze. Ton bazy papieru też ma znaczenie: jasna biel daje chłodniejszy kontrast, a papiery o ciepłym tonie łagodzą światła, dając delikatniejsze wykończenie.

Canson Baryta

Najlepsze papiery

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Matowy, o łagodniejszym kontraście, który zachowuje detale w cieniach. Oferuje klasyczną elegancję i gładkie przejścia tonalne – idealny do wyrafinowanych odbitek czarno-białych.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Ciepła baza, która delikatnie ociepla światła. Matowy i lekko stonowany, nadaje wydrukom miękki, vintage'owy charakter. Idealny do powściągliwych prac czarno-białych.

Fotografia barwna

Zdjęcia kolorowe są różne – jedne odważne, inne spokojne. Potrzebują papieru o szerokim gamucie kolorów. Jasnobiałe papiery półbłyszczące dają najżywsze rezultaty, a papiery matowe pasują do łagodniejszych palet.

Epson Semi-Gloss

Papiery premium

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satynowe wykończenie z jasną, neutralną bazą. Żywe kolory i mocne odwzorowanie detali, z odpowiednią dawką połysku – nigdy zbyt błyszczący.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Gładki półmat na jasnobiałej bazie. Oferuje wysokie nasycenie i ostre detale. Uniwersalny, niezawodny wybór do wielu stylów fotografii i ilustracji.

Techniki mieszane

Wydruki fine art same są dziełem – przeznaczonym do limitowanych edycji i na ściany galerii. Papier staje się częścią pracy. Matowa bawełna daje malarski charakter, a jeśli zależy ci na prawdziwej trwałości, wybieraj bawełniane, bezkwasowe, archiwalne papiery.

Papiery, które sugerujemy

Hahnemühle German Etching 310 g/m². German Etching dobrze współgra z fakturami kolażu, podartymi krawędziami, warstwowymi materiałami i pracami łączącymi malarstwo z drukiem. Jego faktura dodaje wyczuwalnego, artystycznego charakteru.

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². Lepiej pasuje do technik mieszanych z elementami fotograficznymi lub wymagających gładkich przejść tonalnych. Jego powierzchnia daje czystsze gradienty i drobniejsze detale.

Fotografia artystyczna

Fine art oznacza, że wydruk jest dziełem – do limitowanych edycji i na ściany galerii. Papier jest częścią pracy. Matowa bawełna daje malarską jakość. Jeśli zależy ci na prawdziwej trwałości, wybierz bawełniany, bezkwasowy, archiwalny materiał – to ma znaczenie.

Ilford Cotton Textured

Papiery fine art

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Teksturowana, matowa powierzchnia o ciepłej, białej bazie. Nadaje fotografiom wygląd akwaforty lub obrazu. Wybór o jakości muzealnej do prezentacji fine art.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Matowy i całkowicie pozbawiony odblasków. Oddaje precyzyjne detale i znakomicie sprawdza się zarówno w pracach barwnych, jak i czarno-białych. Standard w druku fine art.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Mocno teksturowany, o ciepłym tonie. Mocne, bogate czernie dają głębię i charakter. Idealny do prac, które mają przywoływać wrażenie litografii lub fotograwiury.

Każdy rodzaj sztuki ma swój papier. Akwarele potrzebują faktury. Rysunek liniowy – gładkości. Fotografie mogą iść w obie strony. Producenci papieru znają swoje rzemiosło – Hahnemühle, Canson, Epson, Ilford – każdy z nich tworzy powierzchnie, które służą konkretnemu celowi. Dopasuj medium do faktury papieru. Dopasuj tony do bazy papieru. Jeśli nie masz pewności, zamów próbki. Zobacz papier, dotknij go – i wtedy zrozumiesz, że właściwy papier nie tylko pokazuje obraz, lecz staje się jego częścią.