Jakie rodzaje wydruków najczęściej stosują artyści?

Oto główne rodzaje wydruków, których artyści używają do prezentowania swoich prac, z krótkim opisem każdej techniki.

Druk giclée Znany też jako profesjonalny druk atramentowy. Druk giclée polega na użyciu bardzo precyzyjnie skalibrowanej drukarki atramentowej o wysokiej rozdzielczości, która nanosi tusze pigmentowe na profesjonalne papiery artystyczne. To podstawowy wybór artystów, malarzy i ilustratorów, którzy sprzedają edycje wydruków.



Znany też jako profesjonalny druk atramentowy. Druk giclée polega na użyciu bardzo precyzyjnie skalibrowanej drukarki atramentowej o wysokiej rozdzielczości, która nanosi tusze pigmentowe na profesjonalne papiery artystyczne. To podstawowy wybór artystów, malarzy i ilustratorów, którzy sprzedają edycje wydruków. Odbitka C-type (chromogeniczna) To profesjonalna odbitka fotograficzna wykonana z negatywu lub pliku cyfrowego. Polega na naświetleniu światłoczułego papieru srebrowego i daje szczegółowe, realistyczne obrazy fotograficzne o subtelnych tonach i wrażeniu trójwymiarowości.



To profesjonalna odbitka fotograficzna wykonana z negatywu lub pliku cyfrowego. Polega na naświetleniu światłoczułego papieru srebrowego i daje szczegółowe, realistyczne obrazy fotograficzne o subtelnych tonach i wrażeniu trójwymiarowości. Litografia . Znana też jako druk offsetowy. Wynaleziona pod koniec XVIII wieku technika, w której przygotowuje się płyty, a następnie pokrywa je farbą. Materiał, na który ma trafić druk, przykłada się do płyty i wchłania on farbę. Zwykle stosuje się ją przy nakładach plakatów lub książek.



. Znana też jako druk offsetowy. Wynaleziona pod koniec XVIII wieku technika, w której przygotowuje się płyty, a następnie pokrywa je farbą. Materiał, na który ma trafić druk, przykłada się do płyty i wchłania on farbę. Zwykle stosuje się ją przy nakładach plakatów lub książek. Sitodruk. Znany też jako serigrafia. Wynaleziony w Chinach około 1000 lat temu. To technika druku, w której farba jest przeciskana przez drobną siatkę na podłoże (powierzchnię zadrukowywaną). To proces ręczny, stosowany przez artystów wizualnych, zwłaszcza twórców street artu, którzy chcą, by ich wydruki miały charakter ręcznej roboty.



Znany też jako serigrafia. Wynaleziony w Chinach około 1000 lat temu. To technika druku, w której farba jest przeciskana przez drobną siatkę na podłoże (powierzchnię zadrukowywaną). To proces ręczny, stosowany przez artystów wizualnych, zwłaszcza twórców street artu, którzy chcą, by ich wydruki miały charakter ręcznej roboty. Druk cyfrowy. Obejmuje szeroki zakres zastosowań – od książek i kartek po druk bezpośrednio na nośnikach takich jak metal czy drewno. Opracowany i udoskonalony stosunkowo niedawno, czyli od czasu upowszechnienia komputerów. Jego wielką zaletą jest brak kosztów przygotowania nakładu, więc wydruk jednej kopii jest w przeliczeniu na sztukę tak samo opłacalny jak druk tysięcy. Druk giclée to bardzo wyspecjalizowana, precyzyjna forma druku cyfrowego.



Obejmuje szeroki zakres zastosowań – od książek i kartek po druk bezpośrednio na nośnikach takich jak metal czy drewno. Opracowany i udoskonalony stosunkowo niedawno, czyli od czasu upowszechnienia komputerów. Jego wielką zaletą jest brak kosztów przygotowania nakładu, więc wydruk jednej kopii jest w przeliczeniu na sztukę tak samo opłacalny jak druk tysięcy. Druk giclée to bardzo wyspecjalizowana, precyzyjna forma druku cyfrowego. Akwaforta. Technika podobna do litografii – tu także farbę przenosi na papier płyta. Jednak w litografii płytę wykonuje się w fotograficznym procesie reprodukcyjnym, a w akwaforcie wzór lub obraz jest ręcznie trawiony w samej płycie. Dzięki temu odbitki mają bardzo organiczny charakter.