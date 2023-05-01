Jak wybrać najlepszy typ druku i rodzaj papieru do wydrukowania mojej pracy?

Większość fotografów i artystów wizualnych uznaje proces Giclée lub cyfrowy C-print (C-type) za najlepszy w kwestii tworzenia wiernej reprodukcji dzieł sztuki. Dodatkowo jest to proces szybki i opłacalny, gwarantujący spójne odwzorowanie kolorów.

W theprintspace oferujemy 7 papierów artystycznych Giclée oraz 4 C-type (C-print).

Wydruki C-type (chromogeniczne) najczęściej wybierane są przez profesjonalnych fotografów w celu uzyskania dokładnych szczegółów, kolorów i siłę oddziaływania. Sprawdź możliwości druku C-type tutaj. Jeśli się spieszysz, warto wiedzieć, że najpopularniejszym wśród fotografów papierem jest C-type Fuji Matt.

Wydruki artystyczne Giclée (Fine Art) używane są przez fotografów, ilustratorów, malarzy, grafików, typografów… i wszelkiego rodzaju artystów wizualnych. Papiery te charakteryzują się dynamicznymi kolorami, a ich tekstury są niezwykle różnorodne, od teksturowanych i włóknistych, przez gładkie i matowe, po błyszczące w gamie podstawowych kolorów bazowych, od neutralnej i jasne bieli, przez jasną biel, po ciepłą, „złamaną” biel. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, polecamy najpopularniejszy papier Giclée – Hahnemühle Photorag.

Niezależnie od typu druku, który wybierzesz, możesz znaleźć papier, który nie tylko dopełni motyw znajdujący się na wydruku, ale również doda stylu i wyjątkowego wyglądu Twojej pracy.

Obejrzyj nasze poradnik wideo dotyczący wyboru papieru fotograficznego i Giclée (FineArt).

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