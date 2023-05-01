Jakie typy druku są powszechnie używane przez artystów?

Oto niektóre z głównych typów druku, których artyści używają do produkowania swoich prac. Poniżej znajdziesz techniki z krótkim wyjaśnieniem procesu.

Wydruki Giclée (Fine Art) znane są również jako profesjonalne wydruki atramentowe. Wydruki Giclée wymagają użycia wysoce skalibrowanej drukarki atramentowej o wysokiej rozdzielczości druku. Proces odbywa się przy użyciu atramentów pigmentowych na profesjonalnych papierach artystycznych. Odpowiedni wybór dla artystów, malarzy i ilustratorów, którzy oferują wydruki.



znane są również jako profesjonalne wydruki atramentowe. Wydruki Giclée wymagają użycia wysoce skalibrowanej drukarki atramentowej o wysokiej rozdzielczości druku. Proces odbywa się przy użyciu atramentów pigmentowych na profesjonalnych papierach artystycznych. Odpowiedni wybór dla artystów, malarzy i ilustratorów, którzy oferują wydruki. Wydruki C-type (chromogeniczne) , zwane również pod nazwą C-print, są to profesjonalne wydruki fotograficzne z negatywu lub pliku cyfrowego. Proces obejmuje naświetlanie światłoczułego papieru srebrowego, tworząc szczegółowe, realistyczne obrazy fotograficzne o subtelnych odcieniach i trójwymiarowym odczuciu płaszczyzny.



, zwane również pod nazwą C-print, są to profesjonalne wydruki fotograficzne z negatywu lub pliku cyfrowego. Proces obejmuje naświetlanie światłoczułego papieru srebrowego, tworząc szczegółowe, realistyczne obrazy fotograficzne o subtelnych odcieniach i trójwymiarowym odczuciu płaszczyzny. Litografie , znane również jako druk offsetowy lub litograficzny. Proces ten został wynaleziony pod koniec XVIII wieku. Podczas druku tworzone są płyty, które następnie powlekane są atramentem. Materiał odbierający nadruk jest umieszczany na płycie, a tusze są wchłaniane. Druk ten jest zwykle używany na przykład do drukowania serii plakatów lub książek.



, znane również jako druk offsetowy lub litograficzny. Proces ten został wynaleziony pod koniec XVIII wieku. Podczas druku tworzone są płyty, które następnie powlekane są atramentem. Materiał odbierający nadruk jest umieszczany na płycie, a tusze są wchłaniane. Druk ten jest zwykle używany na przykład do drukowania serii plakatów lub książek. Sitodruk , zwany potocznie „sitem”, został wynaleziony w Chinach około 1000 lat temu. Jest to technika drukarska, w której atrament przepychany jest przez drobną siatkę na powierzchni do zadruku. Proces ten jest manualny, używany przez artystów wizualnych, którym zależy na wydrukach tworzonych ręcznie, przykładem może być street-art.



, zwany potocznie „sitem”, został wynaleziony w Chinach około 1000 lat temu. Jest to technika drukarska, w której atrament przepychany jest przez drobną siatkę na powierzchni do zadruku. Proces ten jest manualny, używany przez artystów wizualnych, którym zależy na wydrukach tworzonych ręcznie, przykładem może być street-art. Wydruki cyfrowe obejmują całą gamę druku, od książek, druku bezpośredniego na nośnikach takich jak metal i drewno. Został opracowany i udoskonalony niedawno, tj. w okresie pojawienia się komputerów. Wielką zaletą druku cyfrowego jest to, że nie wymaga on dodatkowych kosztów rozruchu drukarki, dzięki czemu wydruk jednej kopii jest tak samo opłacalny jak wydruk tysięcy kopii. Druk Giclée to przykład bardzo wyspecjalizowanego procesu druku cyfrowego.



obejmują całą gamę druku, od książek, druku bezpośredniego na nośnikach takich jak metal i drewno. Został opracowany i udoskonalony niedawno, tj. w okresie pojawienia się komputerów. Wielką zaletą druku cyfrowego jest to, że nie wymaga on dodatkowych kosztów rozruchu drukarki, dzięki czemu wydruk jednej kopii jest tak samo opłacalny jak wydruk tysięcy kopii. Druk Giclée to przykład bardzo wyspecjalizowanego procesu druku cyfrowego. Akwaforty powstają w procesie podobnym do druku litograficznego, w którym do przenoszenia atramentu na papier używana jest płyta. Płyta w procesie litograficznym jest tworzona w fotograficznym, powtarzalnym procesie, natomiast podczas tworzenia akwaforty, klisza powstaje w wyniku manualnego wytrawiania wzoru lub zdjęcia. Druk ten nadaje grafikom bardzo „organiczny” efekt.