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Kadrowanie i zmiana rozmiaru w Adobe Lightroom

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W jaki sposób kadrować, zmieniać rozmiar Twojej pracy i eksportować do druku plik JPEG oraz TIF w Adobe Lightroom?

Ten dwuczęściowy przewodnik wyjaśnia, jak kadrować i zmieniać rozmiar obrazów w Adobe Lightroom, gdy chcesz dostosować swoją pracę do konkretnego rozmiaru.

  • Jeśli potrzebujesz konkretnego rozmiaru wydruku, theprintspace doradza najpierw przycięcie pliku w Adobe Lightroom, a dopiero później zmianę jego rozmiaru. Podążaj za 1 i 2 krokiem tego tutorialu.
  • Jeśli Twój obraz jest w odpowiedniej proporcji/współczynniku proporcji, możesz po prostu wyeksportować nowy plik w pożądanych wymiarach i podążać za 2 krokiem tutorialu.

Krok 1: Przycinanie obrazu w Adobe Lightroom 

  • Otwórz program Lightroom i w Library Module przejdź do Plik > Import Photos and Video lub kliknij przycisk importu znajdujący się na dole ekranu.  
  • Zlokalizuj plik lub obraz, który musisz przyciąć w panelu źródłowym, znajdującym się po lewej stronie i kliknij przycisk Import.
  • Następnie przejdź do modułu Develop i wybierz Crop and Straighten Tool.
  • Kliknij Original, znajdujące się koło ikony kłódki i na dole rozwijającej się listy zaznacz Enter Custom.
  • Następnie ustaw współczynnik proporcji pożądanego wymiaru wydruku i wybierz OK. W tym przykładzie przycinamy obraz do wydruku 16 x 12 cale (40,64 x 30,48 cm).
  • Przenieś rozmiar przycięcia i lokalizację tak, aby przyciąć plik do pożądanego rozmiaru przy użyciu siatki.
  • Wybierz Done i przytnij obraz. Twój obraz jest teraz w prawidłowych proporcjach. 

Krok 2: Zmiana rozmiaru i eksport pliku w Adobe Lightroom

Gdy obraz jest odpowiednio skadrowany, wystarczy go teraz wyeksportować do prawidłowego, fizycznego rozmiaru wydruku.

  • Przejdź do File > Export.
  • Podczas eksportu zaznacz lokalizację, w której chcesz zapisać plik i wybierz Put in a Subfolder, nadając wymaganą nazwę.
  • Podczas nazywania pliku zaznacz Rename, aby użyć wybranej przez Ciebie nazwy, a następnie w polu Custom Text, wpisz pożądaną nazwę dla pliku.

W ustawieniach pliku wybierz:

  • Select Image format – TIF
  • Compression – None
  • Colorspace – Adobe RGB 1998
  • Bit Depth – 8 bits/component

Uwaga: Dostępne są również opcje eksportu do JPEG, pamiętaj jednak, aby użyć ustawień najwyższej jakości (100) w celu osiągnięcia najlepszej jakości druku przy minimalnej utracie jakości. 

Możesz teraz ustawić pożądany rozmiar obrazu dla Twojego wydruku w cm lub cal.

W Image sizing:

  • Sprawdź Resize to fit > Long edge
  • Poniżej zaznacz Long Edge

W naszym przykładzie pliku 16 x 12 cal (40,64 x 30,48 cm) dłuższą krawędzią jest 16 cal (40,64 cm).

  • Wprowadź wymiar dłuższej krawędzi i wybierz cale jako jednostki oraz rozdzielczość 300 pikseli na cal.
  • Kliknij teraz przycisk Eksport, a Twój obraz będzie gotowy do wydruku. 

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Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem naszego zespołu o kadrowaniu i zmianie rozmiaru Twoich plików, skontaktuj się z nami.

Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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