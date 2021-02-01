Kadrowanie i zmiana rozmiaru w Adobe Lightroom

W jaki sposób kadrować, zmieniać rozmiar Twojej pracy i eksportować do druku plik JPEG oraz TIF w Adobe Lightroom?

Ten dwuczęściowy przewodnik wyjaśnia, jak kadrować i zmieniać rozmiar obrazów w Adobe Lightroom, gdy chcesz dostosować swoją pracę do konkretnego rozmiaru.

Jeśli potrzebujesz konkretnego rozmiaru wydruku, theprintspace doradza najpierw przycięcie pliku w Adobe Lightroom, a dopiero później zmianę jego rozmiaru. Podążaj za 1 i 2 krokiem tego tutorialu.



tego tutorialu. Jeśli Twój obraz jest w odpowiedniej proporcji/współczynniku proporcji, możesz po prostu wyeksportować nowy plik w pożądanych wymiarach i podążać za 2 krokiem tutorialu.

Krok 1: Przycinanie obrazu w Adobe Lightroom

Otwórz program Lightroom i w Library Module przejdź do Plik > Import Photos and Video lub kliknij przycisk importu znajdujący się na dole ekranu.

Zlokalizuj plik lub obraz, który musisz przyciąć w panelu źródłowym, znajdującym się po lewej stronie i kliknij przycisk Import.



Następnie przejdź do modułu Develop i wybierz Crop and Straighten Tool.

Kliknij Original, znajdujące się koło ikony kłódki i na dole rozwijającej się listy zaznacz Enter Custom.

Następnie ustaw współczynnik proporcji pożądanego wymiaru wydruku i wybierz OK. W tym przykładzie przycinamy obraz do wydruku 16 x 12 cale (40,64 x 30,48 cm).

Przenieś rozmiar przycięcia i lokalizację tak, aby przyciąć plik do pożądanego rozmiaru przy użyciu siatki.



Wybierz Done i przytnij obraz. Twój obraz jest teraz w prawidłowych proporcjach.

Krok 2: Zmiana rozmiaru i eksport pliku w Adobe Lightroom

Gdy obraz jest odpowiednio skadrowany, wystarczy go teraz wyeksportować do prawidłowego, fizycznego rozmiaru wydruku.

Przejdź do File > Export.

Podczas eksportu zaznacz lokalizację, w której chcesz zapisać plik i wybierz Put in a Subfolder , nadając wymaganą nazwę.



, nadając wymaganą nazwę. Podczas nazywania pliku zaznacz Rename, aby użyć wybranej przez Ciebie nazwy, a następnie w polu Custom Text, wpisz pożądaną nazwę dla pliku.

W ustawieniach pliku wybierz:

Select Image format – TIF



Compression – None



Colorspace – Adobe RGB 1998



Bit Depth – 8 bits/component

Uwaga: Dostępne są również opcje eksportu do JPEG, pamiętaj jednak, aby użyć ustawień najwyższej jakości (100) w celu osiągnięcia najlepszej jakości druku przy minimalnej utracie jakości.

Możesz teraz ustawić pożądany rozmiar obrazu dla Twojego wydruku w cm lub cal.

W Image sizing:

Sprawdź Resize to fit > Long edge



Poniżej zaznacz Long Edge

W naszym przykładzie pliku 16 x 12 cal (40,64 x 30,48 cm) dłuższą krawędzią jest 16 cal (40,64 cm).

Wprowadź wymiar dłuższej krawędzi i wybierz cale jako jednostki oraz rozdzielczość 300 pikseli na cal.

Kliknij teraz przycisk Eksport, a Twój obraz będzie gotowy do wydruku.

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