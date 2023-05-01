Jak przygotować plik przed wysłaniem go do druku?

Przygotowanie pliku JPEG i TIF przy użyciu Adobe Photoshop.

Wszystkie pliki, które mają być przesłane do systemu zamówień theprintspace w celu wydrukowania, muszą być sformatowane w następujący sposób:

Zapisane jako plik JPEG lub spłaszczony TIF



lub 300 pikseli na cal



Zapisane jako 8 bit



Gdy zamawiasz u nas wydruki, korzystając z platformy creativehub i nie jesteś pewny/-a, jak zmienić rozmiar pliku w Adobe Photoshop, możesz skorzystać ze wbudowanego w stronę narzędzia do zmiany rozmiaru pliku oraz dodawania obramowania.



Przestrzeń koloru powinna być ustawiona w RGB lub plik skonwertowany do konkretnego profilu kolorów, odpowiadającemu papierowi, na którym drukujesz.



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj poniższy przewodnik wideo dotyczący dokładności odwzorowania kolorów oraz sposobu korzystania z profili kolorów.

Przewodnik wideo: Przygotowanie plików do druku

Dla druku czarno-białego

Należy pamiętać, żeby nie używać profili kolorów theprintspace w przypadku druku czarno-białego.



profili kolorów theprintspace w przypadku druku czarno-białego. Podczas przygotowania do druku obrazów czarno-białych, użyj standardowego profilu Adobe 1998. Zalecamy zmianę obrazu na skalę szarości w programie Adobe Photoshop, a następnie z powrotem na RGB w celu usunięcia wszystkich informacje o kolorach, które mogą znajdować się w pliku.

Zapisywanie plików

Podczas zapisywania pliku w programie Adobe Photoshop zalecamy użycie formatu JPEG z maksymalną jakością (12) oraz formatem ustawionym na „Baseline Standard”. Pozwoli to na znacznie szybsze przesyłanie pliku przy minimalnej utracie jakości obrazu.

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