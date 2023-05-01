W jakim DPI drukują Wasze drukarki?

Dowiedz się więcej o DPI i rozdzielczości naszych drukarek.

Jaką rozdzielczość powinno się ustawiać w plikach do druku?

Nasza cyfrowa drukarka C-type (C-print) jest ustawiona na 300 DPI, podczas gdy rozdzielczość drukarki Giclée to 2880 DPI.



Przygotowując plik do druku, zarówno dla druku C-type, jak i Giclée, rozdzielczość pliku musi być ustawiona na 300 PPI (pikseli na cal).



Nadal potrzebujesz pomocy?

Masz więcej pytań dotyczących sprzętu, którego używamy? Napisz do nas korzystając z czatu na żywo!