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W jakim DPI drukują Wasze drukarki?

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Dowiedz się więcej o DPI i rozdzielczości naszych drukarek. 

Jaką rozdzielczość powinno się ustawiać w plikach do druku? 

  • Nasza cyfrowa drukarka C-type (C-print) jest ustawiona na 300 DPI, podczas gdy rozdzielczość drukarki Giclée to 2880 DPI.
  • Przygotowując plik do druku, zarówno dla druku C-type, jak i Giclée, rozdzielczość pliku musi być ustawiona na 300 PPI (pikseli na cal).

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Zaktualizowano 25 lutego 2021

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