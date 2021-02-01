6 powodów, dla których warto wybrać theprintspace zamiast półprofesjonalnych labów

Dalej nie wierzysz, że jesteśmy najlepsi z najlepszych? Oto 6 powodów, dla których warto wybrać theprintspace zamiast półprofesjonalnych sklepów.

1: Większy wybór papierów i produktów

W theprintspace oferujemy szeroką gamę papierów C-type (C-print) i Giclée (FineArt). Oferujemy również naprawdę wyszukane papiery, w tym Kodak Metallic i FujiFlex. Zasadniczo masz większy wybór, dzięki czemu Twoje wydruki będą wyglądać możliwie najlepiej.

2: Najwyższa możliwa jakość

Profesjonalne laboratoria korzystają jedynie z najnowszej generacji drukarek, atramentów, lepszej chemii oraz papierów profesjonalnej klasy. Tak zwane minilaby używają produktów nieporównywalnie niższej klasy. Wydruki wykonane w profesjonalnych laboratoriach są lepszej jakości, a ich trwałość archiwalna jest dłuższa.

3: Maksymalny rozmiar wydruku

Profesjonalne laboratoria fotograficzne dysponują wielkoformatowymi drukarkami, które mogą tworzyć ogromne wydruki, podczas gdy większość minilabów używa rolek o szerokości 10 i 12 cali (25 i 30 cm). W theprintspace dysponujemy rolkami o szerokości do 60 cali (152,4 cm).

4: Stałość

W theprintspace kalibrujemy nasze drukarki codziennie, a czasem nawet częściej, aby utrzymać je w wąskich tolerancjach. Zapewnia to stałość i dokładność procesu, dzięki czemu wydruki wyglądają dokładnie tak samo za każdym razem. Stało się to bardzo ważne w przypadku limitowanych edycji wydruków oraz sprzedaży dzieł sztuki.

5: Kontrola

Minilaby używają automatycznych ulepszeń, aby wprowadzić zmiany w Twoim obrazie. Obejmują one zwiększenie kontrastu, nasycenia i ostrości w nieznanych dla klienta poziomach.

Często prowadzi to do rozjaśnienia i przesycenia kolorów na obrazie, przeciwnie do tego, jak wygląda przesłany plik cyfrowy. W theprintspace udostępniamy do pobrania na naszej stronie nasze specjalne profile drukowania ICC i nie nakładamy żadnych poprawek na plik, aby dać artystom pełną kontrolę nad ich dziełami.

6: Profesjonalny i przyjazny personel, który naprawdę zna się na sztuce

W theprintspace nasi doświadczeni technicy zajmujący się drukowaniem z przyjemnością udzielają porad i pomagają naszym klientom podczas całego procesu tworzenia wydruku.

Nadal nie wiesz, dlaczego najlepiej wybrać theprintspace?

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