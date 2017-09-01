Druk czarno-biały: jak przygotować plik w Photoshopie

Dowiedz się, jak przygotować plik czarno-biały w Adobe Photoshop.

Przygotowanie plików do druku czarno-białego różni się nieco od przygotowania obrazów kolorowych. W tym poradniku wyjaśniamy krok po kroku, jak wyciągnąć maksimum z druku twoich czarno-białych zdjęć i grafik.

Krok 1: Sprawdź profil kolorów

Aby uzyskać możliwie neutralne wyniki w druku czarno-białym, najlepiej użyć domyślnego profilu kolorów Adobe RGB 1998.

Aby sprawdzić profil kolorów obrazu w Adobe Photoshop, znajdź mały trójkąt w lewym dolnym rogu okna obrazu i wybierz opcję Profil dokumentu.

Na pasku stanu, obok trójkąta, wyświetli się teraz profil ICC przypisany do bieżącego obrazu.

Jeśli drukujesz w czerni i bieli, a masz kolorowy plik RGB lub CMYK, musisz najpierw usunąć całą informację o kolorze. W tym celu przejdź do Obraz >> Tryb >> Skala szarości.

Pojawi się okno z pytaniem, czy chcesz odrzucić informację o kolorze – wybierz Odrzuć.

Plik zostanie zamieniony na skalę szarości, czyli w praktyce na obraz czarno-biały. Teraz musimy przekonwertować go z powrotem do Adobe RGB 1998, ponieważ w theprintspace nie drukujemy bezpośrednio z plików w skali szarości.

W tym celu przejdź do Edycja >> Konwertuj do profilu .

. Pojawi się kolejne okno zatytułowane „Konwertuj do profilu”. Ustaw w nim następujące opcje:

W polu Przestrzeń docelowa wybierz Adobe RGB 1998, a opcje konwersji poniżej pozostaw domyślne. Kliknij OK. Jeśli teraz spojrzysz w lewy dolny róg, zobaczysz, że plik ma znów właściwy profil Adobe RGB 1998.

Krok 2: Zrób soft proof swoich obrazów

Teraz opiszemy proces soft proofingu, czyli korzystania z naszych własnych profili drukarskich, które możesz pobrać z naszej strony. Soft proof to podgląd na ekranie pokazujący, jak twój plik wydrukuje się na wybranym papierze. W druku czarno-białym przydaje się przede wszystkim do korekty kontrastu i jasności.

Aby zobaczyć soft proof, musisz pobrać i zainstalować nasze profile kolorów – znajdziesz je tutaj.

Po zainstalowaniu profili znajdziesz je w menu soft proofingu w Photoshopie: w górnym menu wybierz Widok > Ustawienia próby > Własne.

Pojawi się okno zatytułowane Dostosuj warunki próby.

W polu Urządzenie do symulacji wybierz z listy profil papieru, na którym zamierzasz drukować. W tym przykładzie wybraliśmy papier Hahnemühle Photo Rag.

Upewnij się, że opcja Zachowaj wartości RGB jest odznaczona, a Metoda konwersji przy soft proofingu obrazów czarno-białych zawsze ustawiona na Percepcyjna.

Zaznacz Kompensację punktu czerni, a w opcjach wyświetlania odznacz Symuluj kolor papieru i Symuluj czarną farbę.

Jeśli teraz przesuniesz okno trochę w prawo i będziesz włączać oraz wyłączać Podgląd, zobaczysz, jak wybrany rodzaj papieru wpływa na obraz.

Warto zobaczyć, które obszary obrazu zmieniają się pod wpływem wyboru papieru, aby skorygować je w edycji jeszcze przed drukiem.

Pamiętaj: każdy papier wpływa na plik inaczej, w zależności od swoich właściwości.

Kiedy efekt ci odpowiada, kliknij OK. Zwróć uwagę, że na górze okna obrazu widać teraz poprawnie załadowany soft proof dla wybranego profilu.

Jeśli jednak spojrzysz na dół okna obrazu, zobaczysz, że plik nadal ma profil Adobe RGB 1998 – soft proof posłużył nam tylko do oceny kontrastu i jasności na podstawie profilu papieru.

Krok 3: Wprowadź korekty

To moment na wprowadzenie korekt w pliku na podstawie tego, co pokazał soft proof. W tym przykładzie dodamy nieco kontrastu: pogłębimy czernie i delikatnie rozjaśnimy półtony oraz światła.

Tak proste jest przygotowanie pliku do druku czarno-białego w theprintspace. Plik ma profil Adobe RGB 1998, czyli właściwy do druku, a kontrast i jasność skorygowaliśmy na podstawie soft proofu.

Przy druku czarno-białym, w odróżnieniu od kolorowego, nie wykonuj konwersji profilu przez Edycja >> Konwertuj do profilu. Aby uzyskać możliwie neutralne wyniki, pozostaw plik w domyślnej przestrzeni kolorów Adobe RGB 1998.

Wskazówka: nasze najpopularniejsze papiery do druku czarno-białego

Do najpopularniejszych papierów do druku czarno-białego należy Hahnemühle Pearl – papier o delikatnej fakturze „skórki pomarańczy” i jasnej, neutralnie białej bazie, który daje naturalnie wyglądające obrazy czarno-białe.

Hahnemühle Photo Rag to kolejny częsty wybór, z głęboko matowym wykończeniem – to jeden z naszych najpopularniejszych papierów zarówno wśród artystów, ilustratorów, jak i fotografów. Daje stonowane czernie, równomierne odwzorowanie tonów i doskonały poziom szczegółów.

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