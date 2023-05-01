Profile drukarskie w Adobe Lightroom – poradnik

Instrukcja instalacji i używania profili kolorów theprintspace w Adobe Lightroom do soft proofingu twoich prac.

Podgląd ekranowy (soft proof) pliku z obrazem

Soft proof to podgląd na ekranie kolorów, jakie można uzyskać przy konkretnym połączeniu drukarki i papieru. Profil drukarski jest specyficzny dla theprintspace – każdy z nich zbudowaliśmy i przetestowaliśmy sami, aby mieć pewność, że wykorzystujemy maksymalny zakres kolorów każdego urządzenia drukującego.

Aby zobaczyć soft proof, pobierz nasze profile drukarskie stąd i umieść je w odpowiednim folderze na Macu lub PC (poniżej), aby Lightroom miał do nich dostęp.

Skopiuj pobrane profile do folderu właściwego dla twojego systemu operacyjnego:

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Soft proofing w Adobe Lightroom

Otwórz obraz, dla którego chcesz zrobić soft proof, przejdź do modułu Develop i zaznacz przycisk Soft Proofing na dole strony.

Podgląd zmieni tło na białe, a w prawym górnym rogu pojawi się etykieta Proof Preview wraz z opcjami okna soft proofingu.

W zakładce Profile wybierz profil drukarski pobrany ze strony theprintspace. Jeśli nie widzisz profili theprintspace na liście, wybierz z listy rozwijanej opcję Other.

Teraz wybierz z listy profil papieru – w tym przykładzie jest to theprintspace Kodak Metallic.

Wygląd obrazu zmieni się, tworząc soft proof, czyli ekranową reprezentację gotowego wydruku na wybranym papierze. Pamiętaj, że każdy papier wpływa na plik inaczej, w zależności od swoich właściwości.

Teraz musisz wybrać metodę konwersji (Rendering Intent)

Masz dwie opcje: Perceptual (percepcyjna) i Relative Colorimetric (relatywna kolorymetryczna)

Wybierz tę, która daje lepszy efekt na ekranie. Metoda Perceptual najlepiej zachowuje detale w cieniach, ale obraz może nieco zmienić kolorystykę. Z kolei Relative Colorimetric dobrze sprawdza się przy jasnych obrazach i zachowuje więcej oryginalnych kolorów, ale może stracić część detali w cieniach. To decyzja czysto subiektywna – liczy się to, co wygląda lepiej na ekranie.

Możesz też skorzystać z funkcji Gamut Warning, która podświetla tony obrazu wykraczające poza możliwości drukarki. W tym przykładzie są zaznaczone na niebiesko. Możesz wprowadzić korekty, aby sprowadzić kolory z powrotem do gamutu. To najlepszy moment na dopasowanie kolorów i tonów pliku według własnego uznania, na podstawie podglądu soft proof.

Kiedy podgląd soft proof na ekranie ci odpowiada, musisz wyeksportować plik, aby przekonwertować obraz do właściwego profilu drukarskiego. Pamiętaj, że to proces jednokierunkowy – zapisz wcześniej kopię pliku głównego.

Przejdź do File >> Export

W sekcji Export Location wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy plik z osadzonym profilem kolorów

wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy plik z osadzonym profilem kolorów W sekcji File Naming nadaj plikowi nazwę – theprintspace zaleca dodanie do nazwy pliku nazwy papieru, np. Marine_theprintspace C-type Kodak Metallic

W sekcji File Settings wybierz format TIFF i kompresję None

Ważne – w polu Color Space wybierz profil drukarski, z którym robiłeś soft proof w Lightroomie. Jeśli nie ma go na liście, wybierz Other i wskaż go na liście w wyskakującym oknie.

Teraz wybierz właściwy profil drukarski – w tym przykładzie theprintspace C-type Kodak Metallic

Jeśli musisz zmienić rozmiar obrazu, w menu Image Sizing ustaw odpowiednie wymiary i jednostki, a kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Export

Twój obraz ma teraz prawidłowy profil dla wybranego rodzaju papieru.

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś z naszego zespołu o najlepszym sposobie przygotowania soft proofu, skontaktuj się z nami już dziś.