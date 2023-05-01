Maksymalne rozmiary wydruków C-type i Giclée (Fine Art)

Maksymalne rozmiary wydruków fotograficznych C-type i artystycznych Giclée.

Każdy rodzaj papieru C-type i Giclée (FineArt) ma różne maksymalne rozmiary, na których można drukować.

Maksymalny rozmiar wydruku C-type

Na wszystkich naszych cyfrowych papierach C-type (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic i Fuji Flex) maksymalna szerokość zadruku to 127 cm (50 cali), natomiast długość jest dowolna.

Maksymalny rozmiar wydruku Giclée

Maksymalna powierzchnia wydruku na papierze Giclée jest większa.

Dla papierów Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo i Hahnemühle Pearl maksymalna szerokość wydruku wynosi 110.5 cm (43.5 cal).



Wydruk na pozostałych papierach Giclée, w tym Epson Semi-Gloss i Hahnemühle Photo Rag może maksymalnie wynosić 151 cm (59.5 in).



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