Maksymalne rozmiary wydruków C-type i Giclée (Fine Art)

Maksymalne rozmiary wydruków fotograficznych C-type i artystycznych Giclée.
Każdy rodzaj papieru C-type i Giclée (FineArt) ma różne maksymalne rozmiary, na których można drukować.
Maksymalny rozmiar wydruku C-type
- Na wszystkich naszych cyfrowych papierach C-type (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic i Fuji Flex) maksymalna szerokość zadruku to 127 cm (50 cali), natomiast długość jest dowolna.
Maksymalny rozmiar wydruku Giclée
Maksymalna powierzchnia wydruku na papierze Giclée jest większa.
- Dla papierów Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo i Hahnemühle Pearl maksymalna szerokość wydruku wynosi 110.5 cm (43.5 cal).
- Wydruk na pozostałych papierach Giclée, w tym Epson Semi-Gloss i Hahnemühle Photo Rag może maksymalnie wynosić 151 cm (59.5 in).
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