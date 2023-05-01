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Maksymalne rozmiary wydruków C-type i Giclée (Fine Art)

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Maksymalne rozmiary wydruków fotograficznych C-type i artystycznych Giclée.

Każdy rodzaj papieru C-type i Giclée (FineArt) ma różne maksymalne rozmiary, na których można drukować. 

Maksymalny rozmiar wydruku C-type

  • Na wszystkich naszych cyfrowych papierach C-type (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic i Fuji Flex) maksymalna szerokość zadruku to 127 cm (50 cali), natomiast długość jest dowolna. 

Maksymalny rozmiar wydruku Giclée

Maksymalna powierzchnia wydruku na papierze Giclée jest większa.

  • Dla papierów Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo i Hahnemühle Pearl maksymalna szerokość wydruku wynosi 110.5 cm (43.5 cal).
  • Wydruk na pozostałych papierach Giclée, w tym Epson Semi-Gloss i Hahnemühle Photo Rag może maksymalnie wynosić 151 cm (59.5 in).

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Po więcej szczegółów zajrzyj na podstronę dedykowaną drukowi C-type i Giclée lub skontaktuj się z naszym zespołem

Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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