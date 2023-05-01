Różnica między wydrukami C-type a Giclée (Fine Art)

Czym jest druk C-type (C-print)? Czym jest druk Giclée?

Jaka jest różnica?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w theprintspace jest „Jaka jest różnica między wydrukiem C-type a wydrukiem Giclée?”

Są to profesjonalne procesy druku, które zapewniają doskonałe rezultaty, jednak należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne każdego z nich, a także różnice między stosowanymi dla nich papierów.

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