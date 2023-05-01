Jak wybrać rodzaj druku i papier do swojej sztuki?

Większość fotografów i artystów uważa druk giclée lub cyfrową odbitkę C-type za najskuteczniejszą metodę bardzo szczegółowej reprodukcji sztuki. Dodatkowe zalety to szybkość, przystępna cena i bardzo powtarzalne odwzorowanie kolorów.

W theprintspace oferujemy 7 papierów artystycznych do druku giclée i 2 papiery do cyfrowych odbitek C-type.

Odbitki C-type (chromogeniczne) wybierają profesjonalni fotografowie, którym zależy na najlepszej szczegółowości, kolorze i sile wyrazu. Zobacz opcje odbitek C-type. Jeśli się spieszysz: C-type Fuji Matt to papier najczęściej wybierany przez fotografów.

Druk artystyczny giclée wybierają fotografowie, ilustratorzy, malarze, projektanci, typografowie… i artyści wizualni wszelkiego rodzaju. Kolory są nasycone, a faktury papierów sięgają od teksturowanych i włóknistych, przez gładkie i matowe, po błyszczące, z bazą od neutralnej, jasnej bieli po ciepłą, kremową. Jeśli się spieszysz: Hahnemühle Photo Rag to najpopularniejszy papier z naszej oferty giclée.

Niezależnie od wybranej opcji druku znajdziesz papier, który nie tylko pasuje do tematyki twoich prac, ale też dodaje im stylu i charakteru.

Obejrzyj nasz poradnik wideo o wyborze papierów artystycznych i fotograficznych.

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