Przewodnik po korzystaniu z profili drukowania w programie Adobe Lightroom

Instrukcje dotyczące instalowania i korzystania z profili kolorów theprintspace w programie Adobe Lightroom w celu wykonania korekty ekranowej (soft proof).

Sprawdzanie podglądu na ekranie (soft proof) pliku z obrazem

Soft proof to podgląd na ekranie komputera kolorów, które można uzyskać przy użyciu określonej kombinacji drukarki i papieru. Każdy profil druku jest stworzony i przetestowany przez theprintspace tak, aby zapewnić użycie maksymalnego zakresu kolorów dostępnych na każdym urządzeniu drukującym.

Aby wyświetlić soft proof pliku, pobierz stąd nasze profile drukowania i umieścić je w odpowiednim folderze na komputerze Mac lub PC tak, aby były dostępne w programie Lightroom.

Umieść ściągnięte profile w odpowiednim folderze systemu operacyjnego:

Mac OSX – Biblioteka\ColorSync\Profile



Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Ekranowa próba kolorów w Adobe Lightroom

Po wykonaniu korekty ekranowej przejdź do modułu Develop i wybierz przycisk Soft Proof na dole ekranu.



Podgląd zmieni kolor na biały, a w prawym górnym rogu pojawi się etykieta podglądu próbnego z opcjami okna soft proofu.

W karcie Profiles wybierz profil drukowania ściągnięty ze strony theprintspace. Jeśli nie widzisz profili theprintspace, wybierz Other z karty, która pojawi się na dole.



wybierz profil drukowania ściągnięty ze strony theprintspace. Jeśli nie widzisz profili theprintspace, wybierz z karty, która pojawi się na dole. Wybierz z listy profil papieru, na poniższym przykładzie jest to papier theprintspace o nazwie Kodak Metallic.

Spowoduje to zmianę wyglądu obrazu w celu wykonania ekranowej próby kolorów, tj. prezentacji gotowego wydruku na wybranym papierze na ekranie. Pamiętaj, że plik obrazu zmieni się w zależności od właściwości papieru.

Zaznacz Rendering Intent.



Masz dwie opcje: Perceptual i Relative Colorimetric.

Wybierz wariant, który daje zadowalający rezultat na ekranie. „Perceptual” lepiej utrzyma detale w cieniu, ale może powodować na obrazie niewielkie przesunięcia tonalne, podczas gdy „Relative Colorimetric” utrzyma dokładne odcienie obrazu, ale może spowodować niewielką utratę szczegółów w cieniu.

Możesz również użyć funkcji Gamut Warning, która podkreśla kolory obrazu, wykraczające poza możliwości drukarki. W poniższym przykładzie są one podświetlone na niebiesko. Możesz dokonać korekty, aby zawęzić kolory do dostępnej dla drukarki gamy. Po wykonaniu tego kroku czas na dostosowanie kolorów i tonów w pliku. Zrób to w odniesieniu do tego, co widzisz na ekranie.

Kiedy pomyślnie wykonasz ekranową próbę kolorów, przenieś ją do obrazu, klikając Export. Pamiętaj, że jest to proces nieodwracalny, więc zachowaj kopię oryginalnego pliku.

Wybierz File >> Export.



W Export Location wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy plik zawierający profile drukowania.



wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy plik zawierający profile drukowania. theprintspace zaleca, aby w polu File Naming uwzględnić nazwę papieru, np. Marine_theprintpace C-type Kodak Metallic.



uwzględnić nazwę papieru, np. Marine_theprintpace C-type Kodak Metallic. W File Settings wybierz TIFF i brak kompresji.



Ważne: w polu Color Space wybierz profil drukowania, dla którego wykonana została wcześniej korekta ekranowa w Lightroomie. Jeśli nie widzisz go na liście, wybierz Other z listy, która się pojawi.

Zaznacz wybrany profil drukowania. Na załączonym przykładzie jest to theprintspace C-type Kodak Metallic.

Jeśli chcesz zmienić rozmiar obrazu, w menu Image Sizing wybierz docelowy rozmiar oraz jednostki miary, a następnie kliknij Export.

Twój plik jest teraz prawidłowo przygotowany do druku na wybranym papierze.



Jeśli chcesz porozmawiać z jednym z członków naszego zespołu na temat ekranowej próby kolorów, skontaktuj się z nami już dziś.

