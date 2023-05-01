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Kan ik een proefpakket van jullie papiersoorten kopen?
Het juiste giclée papier kiezen voor jouw soort kunst
Je kunstwerk digitaliseren voor prints: stappenplan
Printprofielen gebruiken in Adobe Lightroom: handleiding
Waar download ik jullie ICC-kleurprofielen voor soft-proofing?
Het verschil tussen een C-type print en een giclée print
Hoe kies je de beste print- en papiersoort voor je kunst?
Welke printtechnieken gebruiken kunstenaars het meest?
Zwart-wit printen: een gids voor het voorbereiden van je bestand
Het verschil tussen C-Type en Giclée afdrukken
Hoe kies ik de beste afdruk- en papiersoort voor het printen van mijn kunst?
Welke soorten afdrukken worden voornamelijk gebruikt door kunstenaars?
Hoe je een teststrip maakt
Maximum afdrukformaten voor C-Type en Giclée afdrukken
Hoe je je bestand voorbereidt op het uploaden voor afdrukken
Een gids voor RAW bestandsverwerking
Een gids voor kleurcorrectie
Een gids voor zwart-wit afdrukken
Afbeelding bijsnijden en vergroten/verkleinen in Adobe Lightroom
Hoeveel moet ik mijn bestand verscherpen bij het afdrukken met theprintspace?
Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten
What DPI do your printers print at?
Handmatige kleurprofiel conversie
Hoe kalibreer je je scherm?
Hoe je een elektronisch proefdruk maakt met Adobe Photoshop
Gids voor het gebruiken van printprofielen in Adobe Lightroom
Hoe laat gaat mijn afdruk mee?
Hoe je een professionele digitale doka (donkere kamer) studio creëert
6 redenen om theprintspace te verkiezen boven de drukkerij in de straat