Wat is een C-type print? Wat is een giclée print?

Wat is het verschil?

Een van de meest gestelde vragen bij theprintspace is: “Wat is het verschil tussen een C-type print en een giclée print?”.

Beide professionele printprocessen leveren uitstekende resultaten, maar je moet wel rekening houden met de verschillende eigenschappen van elk printproces en de uiteenlopende kenmerken van elke papiersoort.



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