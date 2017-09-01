Zwart-wit printen: een gids voor het voorbereiden van je bestand

Leer hoe je een zwart-witbestand voorbereidt met Adobe Photoshop.

Beeldbestanden voorbereiden voor zwart-wit printen gaat iets anders dan bij kleurenbeelden. In deze gids leggen we de stappen uit om het beste uit het printen van je zwart-witbeelden te halen.

Stap 1: Controleer je profiel

Voor het meest neutrale resultaat bij het printen van zwart-witbeelden gebruik je het beste het standaard kleurprofiel Adobe RGB 1998.

Om het kleurprofiel van een afbeelding in Adobe Photoshop te controleren, zoek je het driehoekje linksonder in het afbeeldingsvenster en kies je Documentprofiel.

In de statusbalk wordt nu naast het driehoekje het ICC-profiel getoond dat bij de huidige afbeelding in het venster hoort.

Print je in zwart-wit en heb je een RGB- of CMYK-kleurenbestand, dan moet je eerst alle kleurinformatie verwijderen. Ga hiervoor naar Afbeelding >> Modus >> Grijswaarden.

Er verschijnt een pop-upvenster met de vraag of je de kleurinformatie wilt verwijderen – kies Verwijderen.

Hiermee wordt je bestand grijswaarden, dus in feite zwart-wit. Nu moeten we het bestand terugzetten naar Adobe RGB 1998 om te printen, omdat we bij theprintspace niet rechtstreeks vanuit grijswaardenbestanden kunnen printen.

Ga hiervoor naar Bewerken >> Omzetten in profiel .

. Er verschijnt opnieuw een pop-upvenster met de titel ‘Omzetten in profiel’. Maak de volgende keuzes:

Kies bij Doelruimte: Adobe RGB 1998; de conversieopties daaronder laat je allemaal op de standaardinstelling staan. Klik op OK. Als je nu linksonder kijkt, zie je dat het bestand weer in het juiste profiel Adobe RGB 1998 staat.

Stap 2: Maak een soft proof van je beelden

Hierna beschrijven we het soft-proofen: het gebruik van onze eigen printprofielen, die je van onze website kunt downloaden. Een soft proof is een voorvertoning op het scherm van hoe je bestand eruitziet als het op het gekozen papier wordt geprint. Bij zwart-wit printen is het vooral nuttig voor het aanpassen van contrast en helderheid.

Om een soft proof te bekijken moet je onze eigen kleurprofielen van onze website downloaden en gebruiken; je kunt ze hier downloaden.

Heb je de profielen geïnstalleerd, dan vind je ze in het soft-proofmenu van Photoshop via het bovenste menu Weergave > Instellen proef > Aangepast.

Er verschijnt een pop-upvenster met de titel Proefinstelling aanpassen.

Kies bij Te simuleren apparaat uit de lijst het profiel van het papier waarop je gaat printen. In dit voorbeeld hebben we het papier Hahnemühle Photo Rag gekozen.

Zorg dat RGB-getallen behouden niet is aangevinkt en dat de Rendering intent bij soft-proofen voor zwart-witbeelden altijd op Perceptueel staat.

Zorg dat Zwartpuntcompensatie is aangevinkt en dat bij de weergaveopties Papierkleur simuleren en Zwarte inkt simuleren niet zijn aangevinkt.

Als je het pop-upvenster nu iets naar rechts schuift en Voorvertoning aan en uit zet, zie je hoe de afbeelding wordt beïnvloed door de gekozen papiersoort.

Het is goed om te zien welke delen van de afbeelding door de papierkeuze veranderen, zodat we die vóór het printen in de bewerking kunnen aanpakken.

Onthoud: elk papier beïnvloedt je beeldbestand op een andere manier, afhankelijk van de eigenschappen van het papier.

Ben je tevreden, klik dan op OK. Bovenaan het afbeeldingsvenster zie je dat de soft proof voor het beeldprofiel correct is geladen.

Kijk je echter onderaan het afbeeldingsvenster, dan zie je dat het bestand nog steeds in het profiel Adobe RGB 1998 staat, maar dat we met het beeldprofiel een soft proof hebben gemaakt voor contrast en helderheid.

Stap 3: Pas je beelden aan

Nu is het moment om aanpassingen aan het bestand te doen op basis van wat je in de soft proof hebt gezien. In dit voorbeeld voegen we wat meer contrast toe door de zwarten te versterken en de middentonen en hooglichten iets op te lichten.

Zo makkelijk is het om je bestand voor te bereiden voor zwart-wit printen bij theprintspace. Het bestand staat in Adobe RGB 1998, het juiste profiel, en we hebben een soft proof gemaakt en het contrast en de helderheid daarop aangepast.

Als je in zwart-wit print in plaats van kleur, mag je de profielconversie via Bewerken >> Omzetten in profiel niet uitvoeren. Je moet het bestand in de standaard kleurruimte Adobe RGB 1998 laten staan voor het meest neutrale resultaat.

Tip: ons populairste papier voor zwart-wit printen

Onze populairste papiersoorten voor zwart-wit printen zijn onder andere Hahnemühle Pearl, met een gladde sinaasappelschiltextuur en een helder, neutraal witte basis, dat natuurlijk ogende zwart-witbeelden oplevert.

Hahnemühle Photo Rag is een andere populaire keuze, met zijn supermatte afwerking – het is een van onze populairste papiersoorten bij kunstenaars, illustratoren en fotografen. Het papier geeft gedempte zwarten met een gelijkmatige kleurweergave en uitstekende details.

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