Welke printtechnieken gebruiken kunstenaars het meest?

Dit zijn enkele van de belangrijkste printtechnieken die kunstenaars gebruiken om hun werk te tonen, met een korte uitleg van het proces.

Giclée prints Ook bekend als professionele inkjetprints. Bij giclée prints wordt een zeer nauwkeurig gekalibreerde inkjetprinter met een fijne resolutie gebruikt om met pigmentinkten op professioneel kunstpapier te printen. De eerste keuze voor beeldend kunstenaars, schilders en illustratoren die printedities aanbieden.



Ook bekend als professionele inkjetprints. Bij giclée prints wordt een zeer nauwkeurig gekalibreerde inkjetprinter met een fijne resolutie gebruikt om met pigmentinkten op professioneel kunstpapier te printen. De eerste keuze voor beeldend kunstenaars, schilders en illustratoren die printedities aanbieden. C-type (chromogene) prints Dit is een professionele fotoafdruk, gemaakt van een negatief of een digitaal bestand. Hierbij wordt lichtgevoelig zilverhalidepapier belicht, wat gedetailleerde, levensechte fotografische beelden oplevert met subtiele tonen en een driedimensionaal gevoel.



Dit is een professionele fotoafdruk, gemaakt van een negatief of een digitaal bestand. Hierbij wordt lichtgevoelig zilverhalidepapier belicht, wat gedetailleerde, levensechte fotografische beelden oplevert met subtiele tonen en een driedimensionaal gevoel. Litho’s . Ook bekend als offset- of lithodruk. Uitgevonden aan het einde van de 18e eeuw. Hierbij worden platen gemaakt die vervolgens met inkt worden bedekt. Het materiaal dat bedrukt wordt, wordt tegen de plaat gelegd en neemt de inkt op. Deze techniek wordt vooral gebruikt voor oplages van posters of boeken.



. Ook bekend als offset- of lithodruk. Uitgevonden aan het einde van de 18e eeuw. Hierbij worden platen gemaakt die vervolgens met inkt worden bedekt. Het materiaal dat bedrukt wordt, wordt tegen de plaat gelegd en neemt de inkt op. Deze techniek wordt vooral gebruikt voor oplages van posters of boeken. Zeefdrukken. Ook bekend als silkscreen printing. Ongeveer 1.000 jaar geleden uitgevonden in China. Dit is een druktechniek waarbij inkt door een fijn gaas op een ondergrond (het te bedrukken oppervlak) wordt gedrukt. Het is een handmatig proces dat wordt gebruikt door beeldend kunstenaars, met name streetartkunstenaars, die een handgemaakt gevoel in hun prints willen.



Ook bekend als silkscreen printing. Ongeveer 1.000 jaar geleden uitgevonden in China. Dit is een druktechniek waarbij inkt door een fijn gaas op een ondergrond (het te bedrukken oppervlak) wordt gedrukt. Het is een handmatig proces dat wordt gebruikt door beeldend kunstenaars, met name streetartkunstenaars, die een handgemaakt gevoel in hun prints willen. Digitale prints. Dit omvat een hele reeks druktechnieken, van boeken en kaarten tot rechtstreeks printen op materialen zoals metaal en hout. Recent ontwikkeld en geperfectioneerd, dus sinds de komst van computers. Het grote voordeel van digitaal printen is dat er geen opstartkosten voor een oplage zijn, waardoor één exemplaar printen per stuk even voordelig is als duizenden printen. Giclée printen is een zeer gespecialiseerde, gedetailleerde vorm van digitaal printen.



Dit omvat een hele reeks druktechnieken, van boeken en kaarten tot rechtstreeks printen op materialen zoals metaal en hout. Recent ontwikkeld en geperfectioneerd, dus sinds de komst van computers. Het grote voordeel van digitaal printen is dat er geen opstartkosten voor een oplage zijn, waardoor één exemplaar printen per stuk even voordelig is als duizenden printen. Giclée printen is een zeer gespecialiseerde, gedetailleerde vorm van digitaal printen. Etsen. Dit lijkt op lithografie, waarbij een plaat wordt gebruikt om inkt op het papier over te brengen. Maar waar de plaat bij lithodruk met een fotografisch reproductieproces wordt gemaakt, wordt de plaat bij etsen met de hand gemaakt door een ontwerp of afbeelding in de plaat zelf te etsen. Dat geeft een heel organisch gevoel.