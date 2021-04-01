Hoe je een elektronisch proefdruk maakt met Adobe Photoshop

Hoe je een elektronische proefdruk maakt van je afdruk in Adobe Photoshop met onze ICC-profielen.
Wat betekent elektronisch proefdrukken?
Elektronisch proefdrukken is het bekijken hoe je afbeelding eruitziet wanneer deze met een specifieke printer en met een specifieke papiersoort wordt afgedrukt.
Download onze ICC-printprofielen
Elektronisch proefdrukken gebruikt printprofielen die hier gedownload en kunnen worden geïnstalleerd in Adobe Photoshop.
Er bestaat een ander profiel voor elke printer- en papiercombinatie die we bieden bij theprintspace. Onze ICC-papierprofielen zijn op maat gemaakt door onze productiespecialisten, om aan te sluiten op onze nieuwe machines en professioneel uitgebreid aanbod van archiefpapier.
Videogids: Een stapsgewijze gids voor het installeren en gebruiken van de print kleurprofielen van theprintspace in Adobe Lightroom om je kunst elektronisch te proefdrukken.
Tip: Update regelmatig onze ICC-papierprofielen
We raden klanten aan om regelmatig onze ICC-papierprofielen te updaten en opnieuw te installeren. Maak je geen zorgen, wanneer een update beschikbaar is laten we je dit via e-mail weten.
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