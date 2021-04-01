Hoe je een elektronisch proefdruk maakt met Adobe Photoshop

Hoe je een elektronische proefdruk maakt van je afdruk in Adobe Photoshop met onze ICC-profielen.

Wat betekent elektronisch proefdrukken?

Elektronisch proefdrukken is het bekijken hoe je afbeelding eruitziet wanneer deze met een specifieke printer en met een specifieke papiersoort wordt afgedrukt.

Download onze ICC-printprofielen

Elektronisch proefdrukken gebruikt printprofielen die hier gedownload en kunnen worden geïnstalleerd in Adobe Photoshop.

Er bestaat een ander profiel voor elke printer- en papiercombinatie die we bieden bij theprintspace. Onze ICC-papierprofielen zijn op maat gemaakt door onze productiespecialisten, om aan te sluiten op onze nieuwe machines en professioneel uitgebreid aanbod van archiefpapier.

Videogids: Een stapsgewijze gids voor het installeren en gebruiken van de print kleurprofielen van theprintspace in Adobe Lightroom om je kunst elektronisch te proefdrukken.

We raden klanten aan om regelmatig onze ICC-papierprofielen te updaten en opnieuw te installeren. Maak je geen zorgen, wanneer een update beschikbaar is laten we je dit via e-mail weten.

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