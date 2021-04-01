Hoe je een professionele digitale doka (donkere kamer) studio creëert

Leer hoe je start met een digitale doka voor digitale bestandsvoorbereiding.

De omgeving van je studio kan een enorme impact hebben op je kleurwaarneming en daarom is belangrijk om na te denken over de verlichting bij je werkplek, kantoor of studio’s tijdens het voorbereiden van je bestanden voor afdruk.

Videogids: Je eigen digitale doka creëren

We snappen dat het creëren van je eigen digitale donker kamer een uitdaging kan zijn, dus we hebben een handig videogids gemaakt zodat je aan de slag kunt.

Als je met iemand uit ons team wil spreken over de beste manier om je bestand elektronisch te proefdrukken, kun je contact opnemen.