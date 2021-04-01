Welke soorten afdrukken worden voornamelijk gebruikt door kunstenaars?

Hier zijn een aantal van de meest gebruikte soorten afdrukken door kunstenaars om hun werk te tentoonstellen, met een korte uitleg van het proces.

Giclée afdrukken Ook bekend als professionele inkjet prints. Giclée afdrukken worden gemaakt met een gekabrileerde inkjet printer met een fijne resolutie om pigmentinkt af te drukken op professionele kunstpapier. De populairste kooks voor fine art kunstenaars, schilders en tekenaars die print-edities aanbieden.

Ook bekend als professionele inkjet prints. Giclée afdrukken worden gemaakt met een gekabrileerde inkjet printer met een fijne resolutie om pigmentinkt af te drukken op professionele kunstpapier. De populairste kooks voor fine art kunstenaars, schilders en tekenaars die print-edities aanbieden. C-type (Chromogene) afdrukken Dit is een professionele fotografische afdruk gemaakt van kleurnegatief of een digitaal bestand. Dit omvat het blootstellen van lichtgevoelig zilver papier en het produceert een gedetailleerd, levensecht fotografische afbeelding met subtiele tinten en een 3-dimensionaal gevoel.

Dit is een professionele fotografische afdruk gemaakt van kleurnegatief of een digitaal bestand. Dit omvat het blootstellen van lichtgevoelig zilver papier en het produceert een gedetailleerd, levensecht fotografische afbeelding met subtiele tinten en een 3-dimensionaal gevoel. Lithografie. Staat ook bekend als offsetlithografie. Uitgevonden aan het eind van de 18e eeuw en hierbij worden platen gemaakt die dan worden gecoat met inkt. Het materiaal waarop de afdruk komt te staan, wordt tegen de plaat gedrukt en de inkt wordt geabsorbeerd. Het wordt voornamelijk gebruikt van oplages van posters of boeken.

Staat ook bekend als offsetlithografie. Uitgevonden aan het eind van de 18e eeuw en hierbij worden platen gemaakt die dan worden gecoat met inkt. Het materiaal waarop de afdruk komt te staan, wordt tegen de plaat gedrukt en de inkt wordt geabsorbeerd. Het wordt voornamelijk gebruikt van oplages van posters of boeken. Zeefdrukken. Staat ook bekend als serigrafie. Ongeveer 1.000 jaar geleden uitgevonden in China. Dit is een druktechniek waarbij inkt door een fijn gaas wordt gedrukt op een beelddrager (het oppervlakte vaar op wordt gedrukt). Het is een handmatig proces en wordt gebruikt door visuele kunstenaars, voornamelijk straatartiesten, die hun afdrukken een handgemaakt gevoel willen geven.

Staat ook bekend als serigrafie. Ongeveer 1.000 jaar geleden uitgevonden in China. Dit is een druktechniek waarbij inkt door een fijn gaas wordt gedrukt op een beelddrager (het oppervlakte vaar op wordt gedrukt). Het is een handmatig proces en wordt gebruikt door visuele kunstenaars, voornamelijk straatartiesten, die hun afdrukken een handgemaakt gevoel willen geven. Digitale afdrukken. Dit omvat een grote scala aan afdrukken van boeken en kaarten tot het direct printen op metaal of hout. Recent ontwikkeld en geperfectioneerd, dankzij de opkomst van computers, en het grote voordeel van digitaal printen is dat er geen opstartkosten zijn, dus het printen van één kopie is net zo kosteneffectief per kopie als het printen van duizenden. Giclée afdrukken is een zeer gespecialiseerde, gedetailleerde vorm van digitaal afdrukken.

Dit omvat een grote scala aan afdrukken van boeken en kaarten tot het direct printen op metaal of hout. Recent ontwikkeld en geperfectioneerd, dankzij de opkomst van computers, en het grote voordeel van digitaal printen is dat er geen opstartkosten zijn, dus het printen van één kopie is net zo kosteneffectief per kopie als het printen van duizenden. Giclée afdrukken is een zeer gespecialiseerde, gedetailleerde vorm van digitaal afdrukken. Etsen. Dit is vergelijkbaar aan lithografisch drukken, waarbij een plaat wordt gebruikt om inkt over te brengen op papier. De plaat bij lithografisch drukken wordt gemaakt met een fotografische nabootsing, wordt de plaat bij etsdrukken met de hand gemaakt door een ontwerp of afbeelding in de plaats zelf te etsen. Dit geeft het een organisch gevoel.