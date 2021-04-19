Hoe je een teststrip maakt

Hoe je een teststrip voor een afdruk maakt in Adobe Photoshop.

Wat is het nut van een teststrip?

Bij theprintspace bieden we onze klanten de mogelijkheid om teststrip(s) te bestellen, waarmee je kunt zien hoe je digitaal bestand reageert op je gekozen papiersoort.

Teststrips zijn nuttig voordat je een grote hoeveelheid afdrukken besteld of om de bij de eerste keer afdrukken het resultaat te controleren. Veel klanten gebruiken teststrips om kleur, zwarting, scherpte en de impace van vergrotingen op het afbeelding te bekijken.

Videogids: Hoe je een teststrip voor een afdruk maakt in Adobe Photoshop

Onthoud:

Voeg alle lagen samen en zorg ervoor dat je bestand is opgeslagen als TIFF, of als JPEG-bestand met de hoogste kwaliteit. Klik hier om meer te ontdekken over het voorbereiden van je bestand op afdrukken.

Gebruik voor verbeterde kleurnauwkeurigheid onze printprofielen die je hier kunt downloaden.

Hoe je een teststrip bestelt

Zodra je een teststrip hebt voorbereid, hoef je alleen maar:

het teststripbestand te uploaden naar je creativehub account

selecteer het papier en reken net zo af als bij het bestellen van een afdruk.

Onze intelligente software detecteert het formaat van de teststrip en brengt alleen de prijs hiervoor in rekening. Klik hier om de lijst met onze tarieven voor teststrips te bekijken.

Tip: Vind je het lastig om papier te kiezen?

Je kunt natuurlijk altijd ervoor kiezen om een teststrip voor meerdere papiersoorten te kopen. Dit biedt je de kans om de papier-eigenschappen te vergelijken zoals coating, textuur, weerspiegeling en de kleurweergave.

Wil je meer weten over het creëren en bestellen van een teststrip?

Als je meer wil weten over het creëren en bestellen van teststrips bij theprintspace, kun jecontact opnemen.