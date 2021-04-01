Hoe je je bestand voorbereidt op het uploaden voor afdrukken

JPEG- en TIF-bestandsvoorbereiding voor afdrukken met Adobe Photoshop.

Alle bestanden die worden geüpload in het bestelsysteem van theprintspace moeten als volgt opgemaakt te worden:

Opgeslagen als JPEG of samengevoegd TIF-bestand

of 300 pixels per inch

Opgeslagen in 8bit

Wanneer je bij ons een afdruk besteld op ons creativehub-platform, hebben we een ingebouwde tool voor vergroten/verkleinen en randen, voor klanten die minder bekend zijn met Adobe Photoshop.

RGB kleurruimte, of geconverteerd naar het profiel van het papier waarop je afdrukt.

Als je meer wilt leren, bekijk je de onderstaande videogids over kleurnauwkeurigheid en hoe je kleurprofielen gebruikt.

Videogids: Je bestanden voorbereiden voor printen

Voor zwart-wit printen

Houd er rekening mee dat je geen gebruikmaakt van theprintspace kleurprofielen voor zwart-wit printen.

gebruikmaakt van theprintspace kleurprofielen voor zwart-wit printen. Bij het afdrukken van zwart-wit bestanden, gebruik je het standaard Adobe 1998 profiel. De beste methode is om je afbeeldingsmode te veranderen naar grijstinten en dan terug naar RGB in Photoshop om alle kleurinformatie te verwijderen dat onderdeel kan zijn van het bestand.

Je bestanden opslaan

Bij het opslaan van je bestanden via Adobe Photoshop, raden we je aan om de bestanden op te slaan als JPEG, met maximumkwaliteit (12) en het opmaak op “Baseline Standard”. Hierdoor kun je veel sneller je bestand uploaden met minimaal zichtbaar kwaliteitsverlies.

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