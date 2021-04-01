Hoe kies ik de beste afdruk- en papiersoort voor het printen van mijn kunst?

De meeste fotografen & artiesten vinden de Giclée en Digitale C-Type het meest geschikt voor gedetailleerde kunstreproductie en ze hebben ook als voordeel dat ze kosteneffectief zijn met een consequente kleurweergave.

Bij theprintspace bieden we 7 Giclée kunstpapieren en 4 Digitale C-type papieren.

C-type (chromogene) afdrukken worden gebruikt door professionele fotografen voor de beste details, kleur en impact. Bekijk hier de beste C-type afdrukopties. Als je haast hebt is C-type Fuji Matt de populairste papierkeuze voor fotografen.

Giclée kunstprints worden gebruikt door fotografen, illustrators, schilders, ontwerpers, typografen… en allerlei soorten visuele artiesten. De kleuren stralen, de papiertexturen verschillen van getextureerd en vezelig, glad en mat tot glanzend met een reeks basiskleuren van neutraal helder wit tot warm gebroken wit. Als je haast hebt, is Hahnemühle Photorag de populairste keuze onder het Giclée aanbod.

Welke printopties je ook kiest, je kunt papier vinden dat niet alleen je onderwerp complementeert, maar ook een stijl en gevoel toevoegt aan je werk.

Bekijk onze videogids over papierkeuze voor kunst & foto’s.

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