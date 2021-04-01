Het verschil tussen C-Type en Giclée afdrukken

Wat is een C-Type afdruk? Wat is een Giclée afdruk?

Wat is het verschil?

Eén van de meest vaak gestelde vragen die we te horen krijgen bij theprintspace is “Wat is het verschil tussen een C-Type afdruk en Giclée afdruk?”.

Beide professionele afdrukmethoden bieden uitstekende resultaten, maar je moet rekening houden met de verschillende kenmerken van elke afdrukmethode en de diverse eigenschappen van elke papiersoort.



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