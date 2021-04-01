Hoe laat gaat mijn afdruk mee?

Levensverwachting van C-Type en Giclée foto- en fine art afdrukken.

Er zijn vijf belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het bepalen van de levensduur van je fotografische afdrukken.

Bij de afbeeldingsstabiliteit van een foto- of Giclée afdrukken, zijn de omgeving en opslagomstandigheden van het kunstwerk voornamelijk belangrijk voor de levensduur.

Papier is gevoelig voor de omgeving en kan worden beïnvloed door veranderingen in temperatuur, vochtigheid, blootstelling aan fel licht en verontreiniging in de lucht.

De vijf belangrijkste factoren

De vijf belangrijkste factoren, die uiteindelijk bepalen hoelang je afdruk meegaat, zijn als volgt:

Blootstelling aan hittebronnen

Blootstelling aan felle lichtbronnen

Blootstelling aan vocht door luchtvochtigheid

Luchtverontreinigende stoffen

Opslagomstandigheden

C-Type archivistisch levensverwachting

Gemiddelde daglichtomstandigheden – 40 jaar

Donkere opslag in archiefdoos – 80 jaar

Giclée archivistisch levensverwachting

Gemiddelde daglichtomstandigheden – 80 jaar

Donkere opslag in archiefdoos – 200 jaar

Verlengen van de de levensduur van je afdruk

Zoals eerder genoemd in dit artikel zijn licht, hitte, en luchtverontreinigende stoffen de belangrijkste zorgen maar er zijn subtielere factoren om rekening mee te houden bij het opslaan van kunst.

Hieronder vallen lijmen die degradatie over tijd veroorzaken en zwavelverbindingen die worden aangemaakt door materialen zoals rubber en hout kunnen vervagen en instabiliteit teweegbrengen.

Om deze redenen is het belangrijk dat je afdrukken worden opgeslagen in archivistische materialen, waaronder acetaathoezen en in archiefdozen worden bewaard die zijn gemaakt van zuurvrije platen.

Zodra de print is opgeborgen met archivistische materialen, is het verstandig om een geschikte plek te vinden zonder veel warmtewisselingen en mogelijk hoge luchtvochtigheidsgraad.

Vermijd zolders, kelders of naast buitenmuren aangezien deze plekken vaak deze schommelingen ondergaan en condensatie vaak plaatsvindt.

Verder is het verstandig om af en toe de opslagdozen te controleren op ongedierte, vocht, stof en een algemene goede staat.

Kunst beschermen voor tentoonstellingen

De beste manier om kunst te beschermen voor tentoonstellingen is om gebruik te maken van beschermende lijsten. Door het kunstwerk achter glas te zetten, wordt het beschermd van de omgeving.

Bij het opplakken voor het inlijsten is het optimaal om gebruik te maken van 100% katoenvezel, zuurvrije ongebufferde plakplaten. UV-beschermingsglas vermindert ook de impact van blootstelling aan felle lichtbronnen.

Bij theprintspace hebben we een groot aanbod aan beschermende inlijstopties om ervoor te zorgen dat je kunstwerk de tand des tijds weerstaat.

Verder nog hulp nodig?

Als je liever met een van onze teamleden praat over de levensduur van je kunst, kun je nu contact opnemen.