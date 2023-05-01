Printprofielen gebruiken in Adobe Lightroom: handleiding

Instructies voor het installeren en gebruiken van de printkleurprofielen van theprintspace in Adobe Lightroom om een soft proof van je kunstwerk te maken.

Een voorvertoning op het scherm (soft proof) van je beeldbestand bekijken

Een soft proof is een voorvertoning op het scherm van de kleuren die haalbaar zijn met een specifieke combinatie van printer en papier. Het printprofiel is specifiek voor theprintspace: elk profiel is door ons gebouwd en getest om het maximale kleurbereik uit elke printer te halen.

Om een soft proof te bekijken moet je onze printprofielen hier downloaden en ze in de juiste map op je Mac of pc zetten (zie hieronder), zodat Lightroom ze kan gebruiken.

Plaats de gedownloade profielen in de map van je besturingssysteem:

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Soft-proofen met Adobe Lightroom

Open de afbeelding waarvan je een soft proof wilt maken, ga naar de module Ontwikkelen en klik onderaan de pagina op de knop Soft Proof (Proefdruk).

De voorvertoning wordt wit en rechtsboven verschijnt het label Proof Preview (Proefdrukvoorvertoning) met de opties voor soft-proofing.

Kies op het tabblad Profiel het printprofiel dat je van de website van theprintspace hebt gedownload. Zie je de profielen van theprintspace niet in de lijst, kies dan Overige in het dropdownmenu.

Kies nu het papierprofiel uit de lijst; in dit voorbeeld is dat theprintspace Kodak Metallic.

Hierdoor verandert de weergave van de afbeelding in een soft proof, dus de weergave op het scherm van de uiteindelijke print op het gekozen papier. Onthoud dat elk papier je beeldbestand op een andere manier beïnvloedt, afhankelijk van de eigenschappen van het papier.

Nu moet je je Rendering intent kiezen

Je hebt twee opties: Perceptueel en Relatief colorimetrisch

Kies de optie die op het scherm het beste resultaat geeft. Perceptueel behoudt schaduwdetails het beste, maar je afbeelding kan een kleurverschuiving krijgen. Relatief colorimetrisch werkt goed bij lichte beelden en behoudt meer van de oorspronkelijke kleuren, maar kan wat schaduwdetail verliezen. Het is puur een subjectieve keuze: wat op het scherm het beste werkt.

Je kunt ook de functie Gamut-waarschuwing gebruiken, die tonen in de afbeelding markeert die buiten de mogelijkheden van de printer vallen. In dit voorbeeld zijn ze blauw gemarkeerd. Je kunt aanpassingen doen om kleuren weer binnen het gamut te brengen. Dit is het beste moment om de kleur- en toonaanpassingen aan je bestand te doen die je nodig vindt op basis van de soft proof.

Ben je tevreden met de soft proof op het scherm, dan moet je het bestand exporteren om je afbeelding om te zetten naar het juiste printprofiel. Onthoud dat dit een eenrichtingsproces is, dus bewaar een kopie van je masterbestand.

Ga naar Bestand >> Exporteren

Kies bij Exportlocatie waar je het nieuwe beeldbestand met ingesloten kleurprofiel wilt opslaan

waar je het nieuwe beeldbestand met ingesloten kleurprofiel wilt opslaan Maak bij Bestandsnaam je bestandsnaam aan; theprintspace raadt aan de papiernaam aan de bestandsnaam toe te voegen, bijvoorbeeld Marine_theprintspace C-type Kodak Metallic

Kies bij Bestandsinstellingen TIFF en bij compressie Geen

Belangrijk: kies bij Kleurruimte het printprofiel waarmee je in Lightroom de soft proof hebt gemaakt. Staat het niet in de lijst, kies dan Overige en selecteer het in de lijst in het pop-upvenster.

Kies nu het gewenste printprofiel; in dit voorbeeld is dat theprintspace C-type Kodak Metallic

Moet je je afbeelding op maat maken, kies dan in het menu Afbeeldingsgrootte de juiste afmetingen en eenheden. Ben je tevreden, klik dan op Exporteren

Je afbeelding is nu correct geprofileerd voor de papiersoort van je keuze.

Wil je met een van onze teamleden spreken over de beste manier om een soft proof van je bestand te maken, neem dan vandaag nog contact op.