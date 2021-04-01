6 redenen om theprintspace te verkiezen boven de drukkerij in de straat

Heb je nog meer overtuiging nodig dat wij de beste diensten verlenen? Hier zijn 6 redenen waarom je kunt kiezen voor theprintspace in plaats van de drukker in de straat.

1: Groter aanbod van papier en producten

Bij theprintspace hebben we een uitgebreid aanbod van C-Type en Giclée papiersoorten. We bieden ook gespecialiseerde papieren waaronder Kodak Metallic en FujiFlex. Je hebt dus meer aanbod om er zeker van te zijn dat je afdruk er optimaal uitziet.

2: Beste kwaliteit

Professionele drukkerijen gebruik de laatste generaties printers, inkt, betere scheikunde en professionele papiersoorten. Mini-drukkerijen hebben voorraden van lagere kwaliteit die niet kunnen concurreren. Afdrukken die worden gemaakt bij een professionele drukkerij hebben een hogere kwaliteit en gaan langer mee.

3: Maximum afdrukformaat

Professionele drukkers hebben grote printers die in staat om enorme afdrukken te maken, terwijl de meeste mini-drukkers beperkt zijn tot rollen die 10 en 12” breed zijn. Bij theprintspace hebben we rollen tot 60” breed.

4: Consequentheid

Bij theprintspace kalibreren we onze printers dagelijks en soms nog vaker om ze binnen de strenge toleranties te houden. Dit zorgt voor complete consequentheid en nauwkeurigheid, zodat je afdruk er ongeacht het moment elke keer hetzelfde uitziet. Dit is vooral belangrijk voor beperkte oplages en kunstveilingen.

5: Controle

Drukkerijen in de straat gebruiken automatische ‘verbeteringen’ om je afbeelding te wijzigen. Hieronder vallen het verhogen van contrast, verzadiging en het verscherpen op niveaus die onbekend zijn voor de klant.

Dit zorgt er vaak voor dat highlights te licht zijn en oververzadigde afbeeldingen die niet lijken op het digitale bestand. Bij theprintspace bieden we onze eigen ICC-profielen die te downloaden zijn van onze website en we maken geen aanpassingen aan het bestand, om de artiest volledige controle te geven over het resultaat.

6: Professionele en vriendelijke medewerkers die kunst kennen

Bij theprintspace geven onze printtechnici graag advies om onze klanten door het printproces te begeleiden.

Weet je nog steeds niet zeker waarom theprintspace de juiste keuze is?

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