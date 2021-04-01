Maximum afdrukformaten voor C-Type en Giclée afdrukken

De maximum beschikbare afdrukformaten voor C-Type en Giclée fine art en fotografische afdrukken.

Elke C-Type en Giclée papiersoorten hebben verschillende maximale formaten waarop ze kunnen worden geprint.

Maximum C-Type afdruk formaten

Al onze digitale C-type papiersoorten (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex), kunnen tot 50 in of 127 cm breed worden geprint, en qua lengte zo lang als je wenst.

Maximum Giclée afdrukformaat

Met Giclée afdrukken kun je nog groter gaan.

De maximum breedte voor Hahnemuhle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemuhle Bamboo en Hahnemuhle Pearl is 43,5 in of 110,5 cm.

De rest an de Giclée papieren, waaronder de Epson Semi-Gloss en de Hahnemühle Photo Rag, kunnen afgedrukt worden tot 59,5 in of 151 cm breed.

Verder nog hulp nodig?

Raadpleeg onze C-Type en Giclée pagina’s over deze afdrukken voor meer informatie of neem contact op met ons team.