Hoeveel moet ik mijn bestand verscherpen bij het afdrukken met theprintspace?

Advies en tips voor het verscherpen voor fine art en fotografisch afdrukken.

Vraag je je af hoeveel je beeldbestanden moet verscherpen voordat je ze naar ons stuurt? Jij bepaalt alles voordat het daadwerkelijke printen plaatsvindt.

Bij theprintspace passen we geen verscherping toe tijdens het drukken. Hierdoor hebben onze klanten volledige controle over hun afbeeldingen en hoeveel deze worden verscherpt, voor hun individuele wensen en papierkeuze.

De verscherping hangt af van de papiersoort

Elke papiersoort heeft andere fysieke eigenschappen die bijdragen aan de algehele scherpte van de gedrukte afbeelding, dus er is geen algemene richtlijn.

Andere drukkerijen, en voornamelijk mini-drukkerijen, passen een grote hoeveelheid automatische verscherping toe tijdens het afdrukken. Wij vermijden dit aangezien het kan leiden tot overmatige verscherping en ongewenste effecten veroorzaken.

Voor klanten is de beste optie om verscherpen toe te passen in Adobe Photoshop en het bestand te controleren op 100% afdrukgrootte, om er zeker van te zijn dat het scherp genoeg is en dat er geen digitale artefacten ontstaan door het verscherpen.

Hoe je controleert hoe scherp een afbeelding moet zijn

Een kosteneffectieve manier om verscherping te testen is om een teststrip te gebruiken, vooral voor het bestellen van een grote afdruk.

Je ziet niet alleen hoe de scherpte wordt weergegeven op het gekozen papier, maar het geeft klanten ook de kans om contrast, kleur en de impact van vergroten/veranderen van de afbeelding te inspecteren.

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