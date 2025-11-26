Het juiste giclée papier kiezen voor jouw soort kunst

Jij maakt kunst. Je wilt het printen, en het papier doet er meer toe dan de meeste mensen weten.

Giclée is een Frans woord en betekent “spuiten”. De printer spuit inkt op papier, en het papier vangt de inkt op en houdt hem vast.

Deze gids vertelt je welk papier je moet gebruiken. Hij is ingedeeld op wat je hebt gemaakt. Aquarellen, olieverf, potloodtekeningen, foto’s: elk heeft zijn eigen papier nodig.

Aquarellen

Aquarellen zijn zacht en bestaan uit kleurwassingen. Het papier schijnt erdoorheen. Je hebt papier nodig dat op aquarelpapier lijkt: koudgeperst, gestructureerd, zwaar en rond de 300 gsm (dat betekent gram per vierkante meter; alles boven 300 is stevig en zwaar).

De textuur vangt het licht zoals echt aquarelpapier dat doet en geeft diepte. Er mag geen glans zijn en het papier moet van katoen zijn, want katoen gaat lang mee.

Hahnemühle German Etching

Aanbevolen papiersoorten

Hahnemühle German Etching, 310 gsm. Zwaar papier met een gevlekte textuur en een warmwitte basis. Het ziet er handgemaakt uit, omdat het dat ook is! De textuur laat de transparantie van aquarel zien en de zwarten zijn diep.

Hahnemühle Bamboo, 290 gsm

Een warm, zacht mat papier dat prachtig werkt voor aquarellen met aardse, gedempte of natuurlijke kleurenpaletten.

Ilford Cotton Textured, 310 gsm. Sterke textuur met een warme toon. Het houdt inkt goed vast en lijkt op het koudgeperste papier dat aquarellisten gebruiken.

Acryl

Acrylschilderijen zijn gedurfd & de kleuren zijn verzadigd. De details zijn scherp, dus je hebt zwaar mat papier nodig. Glad of met een lichte textuur, met een helderwitte basis om de kleuren te laten knallen.

Hahnemühle Photo Rag

Aanbevolen papiersoorten

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Dit papier heeft een gladde, matte afwerking. Museumkwaliteit met een licht gebroken witte basis. Geweldig voor details.

Hahnemühle Pearl, 285 gsm. Satijnen afwerking voor als je een glans wilt zoals vernis, met een helder wit. Het heeft een subtiele textuur als sinaasappelschil die de zwarten verdiept & de kleuren levendig maakt.

Epson Semi-Gloss, 260 gsm

Ideaal voor heel gedurfde of grafische acrylstijlen of helder wit. Het is scherp & verzadigd.

Olieverfschilderijen

Olieverfschilderijen zijn rijk en hebben fijne details. Vaak met een glanzende vernis. Voor prints op papier werkt gestructureerd mat papier goed; het voelt als canvas. Zwaar papier doet het hier goed, idealiter 300 gsm of meer. Ook een warme toon past bij oliepigmenten.

Hahnemühle German Etching

Aanbevolen papiersoorten

Hahnemühle German Etching, 310 gsm. De textuur imiteert canvas, met een warmwitte basis, sterke kleuren en diepe zwarten. Het gewicht voelt goed in je handen.

Ilford Cotton Textured, 310 gsm. Een gestructureerd mat papier met een schonere, meer gecontroleerde weving. Uitstekend voor moderne olieverfstijlen met fijne details.

Potloodtekeningen

Potloodtekeningen leunen op subtiele overgangen en fijne lijnen. Ze zijn afhankelijk van de korrel van het papier. Gebruik voor giclée printen mat papier dat glad is of slechts een heel lichte textuur heeft. Neutrale of warmwitte basistinten werken goed, en het oppervlak moet de lijnen helder houden.

Te veel textuur breekt dunne lijnen en voegt patroon toe waar je egale tonen wilt. Houd het glad.

Hahnemühle Photo Rag

Deze papiersoorten werken goed

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Bij uitstek geschikt voor monochroom werk: dit gebroken witte katoenpapier heeft een mat, glansvrij oppervlak dat fijne lijnen en zachte overgangen behoudt.

Inktillustraties

Inkt vraagt om hard contrast met fijne details. Glad, helderwit papier houdt lijnen scherp. Het wit komt als wit door. Mat of satijn voorkomt glans op zwarte inkt, en zwaar papier print volle zwarten zonder te kromtrekken.

Hahnemühle FineArt Bamboo

Ideale papierkeuzes

Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 gsm. Glad papier met een subtiel oppervlak en een warme, cremekleurige basis. Gemaakt van bamboevezel. Het houdt scherpe lijnen goed vast en heeft een licht verouderde, perkamentachtige uitstraling. Geweldig voor monochroom of sepia werk.

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Glad, & met een fluweelachtige matte afwerking. Minimale textuur op een helderwitte katoenbasis. Perfect voor pen & inkt, technisch lijnwerk en grafische illustratie. Het geeft een schone, eigentijdse galerie-uitstraling.

Digitale kunst

Digitale kunst is heel divers, van digitale schilderijen tot vectorwerk en CGI. Gladde, heldere papiersoorten geven scherpe randen en levendige kleuren, terwijl gestructureerd mat papier diepte toevoegt als je een traditionelere uitstraling wilt. Zwaar, archiefbestendig mat papier is populair, al geven sommige kunstenaars de voorkeur aan een subtiele lustre-afwerking.

Hahnemühle Photo Rag

Papierkeuzes

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Glad mat met een breed kleurbereik. Het gaat goed om met diepe zwarten en fijne overgangen en werkt voor veel stijlen.

Epson Semi-Gloss, 260 gsm. Een goede keuze voor gedurfd, fel of grafisch werk; de halfglanzende afwerking geeft extra pit.

Grafisch ontwerp en typografie

Voor posters, infographics en vectorwerk heb je scherpe randen en zuivere kleuren nodig. Gebruik een glad, helderwit mat papier. Textuur wordt zichtbaar in vlakke delen, en glans kan schittering op tekst veroorzaken.

Papiersoorten die wij aanbevelen

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Helderder wit dan standaard Photo Rag, zonder zichtbare textuur. Kleine tekst blijft scherp en dunne lijnen blijven zuiver.

Illustraties

Illustraties omvatten allerlei media: met de hand getekend, digitaal, stripkunst. Mat fine art papier geeft ze gewicht, en glad papier is goed voor lijnwerk. Een lichte textuur past bij geschilderde stijlen, en een middelwitte basis kan zowel lijn als kleur aan.

Ideale papierkeuzes

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Een zacht mat oppervlak met een licht warme toon. Het geeft lijnwerk en kleur haarscherp weer en produceert gladde, egale overgangen. Een verfijnde keuze voor prints in gelimiteerde editie.

Hahnemühle German Etching, 310 gsm. Voelbare textuur die karakter toevoegt, met sterke, levendige kleuren en diepe, rijke zwarten. Een ambachtelijke uitstraling die klassieke illustratie en fine art prachtig versterkt.

Landschapsfotografie

Landschappen kunnen dramatisch zijn, met rijke kleuren en subtiele tonaliteit. Glad halfglanzend papier benadrukt helderheid en levendige kleuren. Gestructureerd mat papier geeft sfeer, een breed kleurbereik voor zonsondergangen en diepe zwarten voor schaduwen.

Hahnemühle Pearl

Voorgestelde papiersoorten

Hahnemühle Pearl, 285 gsm. Satijnen afwerking met een fijne stippeltextuur en een heldere, neutrale basis. Produceert levendige kleuren en sterke details. Een natuurlijke, evenwichtige uitstraling die bij veel illustratiestijlen past.

Hahnemühle German Etching, 310 gsm. Gestructureerd mat oppervlak met een warme basis. Voegt voelbare diepte toe waardoor ruige landschappen echt aanvoelen.

Portretfotografie

Kies tussen een klassieke glanzende look of een verfijnd fine art mat. Neutrale of warmgetinte papiersoorten flatteren de huid prachtig. Een glad oppervlak voorkomt ongewenste textuur op gezichten. Zwaar papier geeft de print de juiste uitstraling en kwaliteit.

Papiersoorten die wij aanbevelen

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 gsm. Glad mat oppervlak met een helderder witte basis voor zuivere, scherpe hooglichten. Huidtinten printen natuurlijk, met een zachte, elegante afwerking die perfect past bij verfijnd portretwerk.

Hahnemühle Bamboo, 290 gsm. Een warme, cremekleurige basis met van nature iets minder contrast, wat een subtiele vintage uitstraling geeft. Ideaal voor sepia, warme tinten en werk dat vraagt om een zachte, organische look.

Hahnemühle Pearl, 285 gsm. Satijnen afwerking met net genoeg glans om diepte toe te voegen. Geeft kleuren nauwkeurig en zuiver weer: een sterke keuze voor levendige, levensechte kleurenportretten.

Zwart-witfotografie

Zwart-wit draait om toonbereik, contrast & detail. Glanzend barytapapier geeft die klassieke donkerekamer-look met diepe, krachtige zwarten. Mat katoenpapier geeft zachtere fine art zwarten met een ingetogener gevoel. De basistint van het papier doet er ook toe: helderwit geeft koeler contrast, terwijl warmgetint papier de hooglichten verzacht voor een mildere afwerking.

Canson Baryta

Beste papiersoorten

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Mat met zachter contrast dat schaduwdetail behoudt. Biedt klassieke elegantie en vloeiende toonovergangen, ideaal voor verfijnde zwart-witprints.

Hahnemühle Bamboo, 290 gsm. Warme basis die de hooglichten een zachte warmte geeft. Mat en licht gedempt, wat prints een zachte vintage uitstraling geeft. Perfect voor ingetogen zwart-witwerk.

Kleurenfotografie

Kleurenfoto’s verschillen enorm: sommige zijn gedurfd, andere rustig. Ze hebben papier met een breed kleurbereik nodig. Helderwit halfglanzend papier geeft het meest levendige resultaat, terwijl mat papier past bij zachtere paletten.

Epson Semi-Gloss

Premium papiersoorten

Hahnemühle Pearl, 285 gsm. Satijnen afwerking met een heldere, neutrale basis. Levendige kleuren en sterke detailweergave, met precies de juiste hoeveelheid glans, nooit te glanzend.

Epson Semi-Gloss, 260 gsm. Glad halfglanzend op een helderwitte basis. Biedt een hoge verzadiging en scherpe details. Een veelzijdige, betrouwbare allrounder voor veel stijlen fotografie en illustratie.

Mixed media

Fine art prints zijn zelf het kunstwerk: voor gelimiteerde edities en galeriemuren. Het papier wordt onderdeel van het werk. Mat katoen geeft een schilderachtig gevoel, en voor echte duurzaamheid wil je katoenen, zuurvrij, archiefbestendig papier.

Papiersoorten die wij voorstellen

Hahnemühle German Etching 310 gsm. German Etching werkt goed met collagetexturen, gescheurde randen, gelaagde materialen en gemengd verf-en-printwerk. De textuur voegt een tactiel, fine art gevoel toe.

Hahnemühle Photo Rag 308 gsm. Dit past beter bij mixed media met fotografische elementen of werk dat vloeiende toonovergangen nodig heeft. Het oppervlak geeft schonere overgangen en fijnere details.

Fine art fotografie

Fine art betekent dat de print het kunstwerk is: gelimiteerde edities & galeriemuren. Het papier is onderdeel van het werk. Mat katoen voor een schilderachtige kwaliteit. Voor echte duurzaamheid kies je katoen, zuurvrij en archiefbestendig; het materiaal doet ertoe.

Ilford Cotton Textured

Fine art papiersoorten

Hahnemühle German Etching, 310 gsm. Gestructureerd mat oppervlak met een warmwitte basis. Geeft foto’s de uitstraling van etsen of schilderijen. Een keuze van museumkwaliteit voor fine art presentatie.

Hahnemühle Photo Rag, 308 gsm. Mat en volledig reflectievrij. Levert precieze details en excelleert in zowel kleur als zwart-wit. De standaard voor fine art printen.

Ilford Cotton Textured, 310 gsm. Sterk gestructureerd met een warme toon. Krachtige, rijke zwarten geven diepte en karakter. Ideaal voor werk dat moet doen denken aan een litho of fotogravure.

Elke kunstvorm heeft zijn eigen papier. Aquarellen hebben textuur nodig. Lijnwerk heeft gladheid nodig. Foto’s kunnen beide kanten op. De papiermakers kennen hun vak: Hahnemühle, Canson, Epson en Ilford maken elk oppervlakken met een doel. Stem je medium af op de textuur van het papier. Stem je tonen af op de basistint van het papier. Twijfel je, bestel dan samples. Bekijk het papier, voel het, en dan weet je het: het juiste papier toont de afbeelding niet alleen, het wordt er onderdeel van.