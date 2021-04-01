Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten

Vind het optimale formaat van je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten.

Stap 1: Ga na hoeveel megapixel je camera gebruikt

De volgende formaattabel is gebaseerd op de grootte van camerasensors in megapixels.

Deze tabel toont populaire telefoons, bridgecamera’s en digitale spiegelreflexcamera’s die je als maatstaf kunt gebruiken, maar het is verstandig om de grootte van je eigen camerasensor na te gaan.

Zodra je weet hoeveel megapixel je camera biedt, ga je verder naar Stap 2.

Cameramodel Megapixels iPhone 4 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16,3 Sony RX100 20 Leica Q 24,2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36,3

Stap 2: Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids

Met de onderstaande formaattabel bereik je het beste resultaat voor je afdrukken.

Zoek in de eerste kolom naar de megapixelwaarde van je camera (of de dichtstbijzijnde) en gebruik de kleuren om een idee te krijgen van de kwaliteit van je afdruk bij verschillende afdrukgroottes.

Opmerking: deze gids is slechts een schatting van kwaliteit bij een bepaald afdrukformaat. Onthoud dat kwaliteit een subjectief aspect is en dat we een teststrip aanbevelen wanneer je kunst wordt uitvergroot, of wanneer je onzeker bent van de kwaliteit van het digitaal bestand.

Welke factoren dragen bij aan de kwaliteit van een digitaal beeldbestand?

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de kwaliteit van digitale beeldbestanden en bepalen op welk formaat je kunst afgedrukt kan worden.

De drie belangrijkste factoren zijn de camerasensor in megapixels, de kwaliteit van de lens en het onderwerp van de foto. Een abstract beeld is bijvoorbeeld makkelijker te vergroten dan een afbeelding die niet helemaal gefocust is.

Een teststrip maken om de kwaliteit van een afdruk te controleren

Bij theprintspace raden we aan om een teststrip aan te vragen voor het grootst mogelijke formaat wat je nodig kunt hebben.

Dit biedt je ook de kans om de kleur, scherpte en de impact van het vergroten op het bestand te controleren. Onthoud dat grotere afdrukken rekening moeten houden met een grotere kijkafstand.

Nog steeds niet zeker over het beste formaat voor je afdrukken?

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