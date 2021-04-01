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Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten

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Vind het optimale formaat van je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten.

Stap 1: Ga na hoeveel megapixel je camera gebruikt

De volgende formaattabel is gebaseerd op de grootte van camerasensors in megapixels.

Deze tabel toont populaire telefoons, bridgecamera’s en digitale spiegelreflexcamera’s die je als maatstaf kunt gebruiken, maar het is verstandig om de grootte van je eigen camerasensor na te gaan.

Zodra je weet hoeveel megapixel je camera biedt, ga je verder naar Stap 2.

CameramodelMegapixels
iPhone 45
iPhone 4s, 5, 5s8
iPhone 6, 6 Plus8
iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus12
Samsung Galaxy S616
Fujifilm X7016,3
Sony RX10020
Leica Q24,2
Canon Powershot G520
Canon 5D Mark III22
Nikon D80036,3

Stap 2: Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids

Met de onderstaande formaattabel bereik je het beste resultaat voor je afdrukken.

Zoek in de eerste kolom naar de megapixelwaarde van je camera (of de dichtstbijzijnde) en gebruik de kleuren om een idee te krijgen van de kwaliteit van je afdruk bij verschillende afdrukgroottes.

Opmerking: deze gids is slechts een schatting van kwaliteit bij een bepaald afdrukformaat. Onthoud dat kwaliteit een subjectief aspect is en dat we een teststrip aanbevelen wanneer je kunst wordt uitvergroot, of wanneer je onzeker bent van de kwaliteit van het digitaal bestand.

Welke factoren dragen bij aan de kwaliteit van een digitaal beeldbestand?

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de kwaliteit van digitale beeldbestanden en bepalen op welk formaat je kunst afgedrukt kan worden.

De drie belangrijkste factoren zijn de camerasensor in megapixels, de kwaliteit van de lens en het onderwerp van de foto. Een abstract beeld is bijvoorbeeld makkelijker te vergroten dan een afbeelding die niet helemaal gefocust is.

Een teststrip maken om de kwaliteit van een afdruk te controleren

Bij theprintspace raden we aan om een teststrip aan te vragen voor het grootst mogelijke formaat wat je nodig kunt hebben.

Dit biedt je ook de kans om de kleur, scherpte en de impact van het vergroten op het bestand te controleren. Onthoud dat grotere afdrukken rekening moeten houden met een grotere kijkafstand.

Nog steeds niet zeker over het beste formaat voor je afdrukken?

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Bijgewerkt op 1 april 2021

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