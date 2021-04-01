Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten

Vind het optimale formaat van je kunstwerk met onze gids voor afdrukformaten.
Stap 1: Ga na hoeveel megapixel je camera gebruikt
De volgende formaattabel is gebaseerd op de grootte van camerasensors in megapixels.
Deze tabel toont populaire telefoons, bridgecamera’s en digitale spiegelreflexcamera’s die je als maatstaf kunt gebruiken, maar het is verstandig om de grootte van je eigen camerasensor na te gaan.
Zodra je weet hoeveel megapixel je camera biedt, ga je verder naar Stap 2.
|Cameramodel
|Megapixels
|iPhone 4
|5
|iPhone 4s, 5, 5s
|8
|iPhone 6, 6 Plus
|8
|iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus
|12
|Samsung Galaxy S6
|16
|Fujifilm X70
|16,3
|Sony RX100
|20
|Leica Q
|24,2
|Canon Powershot G5
|20
|Canon 5D Mark III
|22
|Nikon D800
|36,3
Stap 2: Vind het optimale formaat voor je kunstwerk met onze gids
Met de onderstaande formaattabel bereik je het beste resultaat voor je afdrukken.
Zoek in de eerste kolom naar de megapixelwaarde van je camera (of de dichtstbijzijnde) en gebruik de kleuren om een idee te krijgen van de kwaliteit van je afdruk bij verschillende afdrukgroottes.
Opmerking: deze gids is slechts een schatting van kwaliteit bij een bepaald afdrukformaat. Onthoud dat kwaliteit een subjectief aspect is en dat we een teststrip aanbevelen wanneer je kunst wordt uitvergroot, of wanneer je onzeker bent van de kwaliteit van het digitaal bestand.
Welke factoren dragen bij aan de kwaliteit van een digitaal beeldbestand?
Er zijn veel factoren die bijdragen aan de kwaliteit van digitale beeldbestanden en bepalen op welk formaat je kunst afgedrukt kan worden.
De drie belangrijkste factoren zijn de camerasensor in megapixels, de kwaliteit van de lens en het onderwerp van de foto. Een abstract beeld is bijvoorbeeld makkelijker te vergroten dan een afbeelding die niet helemaal gefocust is.
Een teststrip maken om de kwaliteit van een afdruk te controleren
Bij theprintspace raden we aan om een teststrip aan te vragen voor het grootst mogelijke formaat wat je nodig kunt hebben.
Dit biedt je ook de kans om de kleur, scherpte en de impact van het vergroten op het bestand te controleren. Onthoud dat grotere afdrukken rekening moeten houden met een grotere kijkafstand.
Nog steeds niet zeker over het beste formaat voor je afdrukken?
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