Hoe kies je de beste print- en papiersoort voor je kunst?

De meeste fotografen & kunstenaars vinden het giclée- of digitale C-type-proces het meest effectief voor zeer gedetailleerde kunstreproductie. Bijkomende voordelen zijn dat het snel en voordelig is, met een zeer consistente kleurweergave.

Bij theprintspace bieden we 7 giclée kunstpapieren en 2 digitale C-type papieren aan.

C-type (chromogene) prints worden door professionele fotografen gebruikt voor het beste detail, de beste kleur en de meeste impact. Bekijk hier de C-type printopties. Heb je haast: C-type Fuji Matt is het populairste papier onder fotografen.

Giclée kunstprints worden gebruikt door fotografen, illustratoren, schilders, ontwerpers, typografen… en beeldend kunstenaars van allerlei soort. De kleuren zijn krachtig en de papiertexturen variëren van gestructureerd en vezelig tot glad en mat, tot glanzend, met basistinten van neutraal helderwit tot warm gebroken wit. Heb je haast: Hahnemühle Photo Rag is het populairste papier in het giclée-assortiment.

Welke printoptie je ook kiest, je vindt een papier dat niet alleen bij je onderwerp past, maar ook stijl en gevoel aan je werk toevoegt.

Bekijk onze videogids over de keuze van kunst- & fotopapier.

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