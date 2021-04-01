Hoe kalibreer je je scherm?

Leer hoe je je scherm afstelt voor afdrukken.

Waarom moet ik mijn scherm kalibreren?

Zorg ervoor dat je je beeldscherm optimaal gebruikt door deze juist te kalibreren voordat je kunst bewerkt en afdrukt.

Een correct gekalibreerd beeldscherm is een essentieel hulpmiddel voor het creëren voor kleurnauwkeurige afdrukken. Je beeldscherm moet afgesteld zijn op een standaard neutraal punt om onderdeel te worden van een open loop kleursysteem, wat de open standaard is in de fotografie- en beeldvormingsindustrie. Dit betekent dat je weet hoe je afbeeldingen eruitzien bij het afdrukken of op andere beeldschermen.

Wat heb ik nodig om mijn beeldscherm af te stellen?

Voor het kalibreren van je beeldscherm heb je een spectrofotometer nodig, wat een apparaat is om de kleurnauwkeurigheid van de output van je scherm te meten.

Videogids: Leer over het kalibreren van je beeldscherm

Tip: Zet je witpunt op de industriestandaard

Zorg er bij het afstellen van je beeldscherm voor dat je witpunt op de industriestandaard CIE illuminant D65 instelling. Bij theprintspace, kalibreren we met een X-rite spectrofotometer die we sterk aanraden.

Weet je nog steeds niet zeker hoe je je scherm moet kalibreren?

Neem nu contact op met ons team.