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Orders afhalen in onze studio in Londen
Waar vind ik een overzicht van mijn printorders en facturen?
Hoe worden mijn kunstprintorders verpakt?
Waarom is mijn print iets kleiner dan ik heb besteld?
Bezorgopties voor prints, opplak- en inlijstorders
Hoe groot zijn teststrips en wat kosten ze?
Worden mijn prints plat in een envelop of in een koker verzonden?
Vanuit welke bestandstypen kan ik mijn kunst printen?
Online bestellen voor nieuwe klanten
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Wat zijn jullie bezorgkosten voor afdrukken, opplakken en inlijsten?
Doorlooptijden productie
Tarieven voor afdrukken, monteren en inlijsten
Wanneer word ik gefactureerd voor online printbestellingen?
Hoe wijzig ik een afdrukbestelling?
Hoe annuleer ik een afdrukbestelling?
Hoe kan ik mijn bezorgadres wijzigen nadat ik heb besteld?
Volgen van leveringen van bestellingen
Wat is omzetbelasting (btw)?
Wanneer betaal ik omzetbelasting (btw) bij afdrukbestellingen?
Ontvang ik een omzetbelasting (BTW) factuur bij mijn afdrukbestelling?
Ik wil mijn bezorgadres wijzigen na het bestellen van mijn afdruk. Heeft dat invloed op de omzetbelasting (btw) die ik betaal?
Kan ik de omzetbelasting (btw) terugvragen voor de afdrukbestellingen die ik plaats?