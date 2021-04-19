Wat zijn jullie bezorgkosten voor afdrukken, opplakken en inlijsten?

Ontdek hoeveel het kost om je online bestelling te laten bezorgen.

De bezorgkosten van je bestelling zijn afhankelijk van je gekozen bezorgmethode en het bezorgadres.

Bij het bestellen van meerdere afdrukken, monteren of inlijsten, brengen we eenmalig verzendkosten in rekening.

Leveren binnen het VK

Voor levering binnen het VK, zijn de prijzen als volgt:

Royal Mail Tracked 24®

1 – 3 werkdagen

£5.82 (incl. btw) – Alleen afdrukbestellingen

1 – 3 werkdagen £5.82 (incl. btw) – Alleen afdrukbestellingen Express koerier:

1 – 2 werkdagen

£14.39 (incl. btw)

1 – 2 werkdagen £14.39 (incl. btw) Zelfde dag koerier:

Afhankelijk van locatie – alleen Londen

Leveren buiten het VK

Voor leveringen buiten het VK, klik je hier.

Klik hier om meer te lezen over levertijden voor afdrukken, monteren en inlijsten.

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