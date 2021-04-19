Online bestellen voor nieuwe klanten

Onze stapsgewijze gids voor het online bestellen wanneer je nieuw bent bij theprintspace, van het uploaden van je bestanden tot welke opties er mogelijk zijn voor het afdrukken, monteren en inlijsten.

Stap 1: Waar te bestellen op onze website

Ga eerst naar onze website.

Je vindt op elke pagina rechts bovenaan een knop met ‘Bestel’. Klik hierop

Stap 2: Upload je afbeeldingen

Je hebt hier twee mogelijkheden omdat je nieuw bent bij theprintspace:

1. Klik op ‘Let’s get started’ om je bestelling te starten zonder account.

2. Klik op ‘log in / signup’ om een account aan te maken waar je afbeeldingen worden opgeslagen, om onder andere in de toekomst snel opnieuw te bestellen.

Wanneer je klikt op ‘Let’s get started’ kun je direct de bestanden uploaden die je wilt afdrukken, door deze te slepen or door te klikken en de bestanden te selecteren.

Tip: Zorg ervoor dat je bestanden klaar zijn om afgedrukt te worden

Lees deze uitgebreide gids over het voorbereiden van je bestanden, wanneer je zeker wilt weten dat je afbeeldingen gereed zijn voor printen.

Stap 3: Kies je voorkeuren

Zodra je afbeeldingen zijn geüpload, worden automatisch thumbnails gegenereerd en worden al onze dienstopties zichtbaar.

Nu kun je een keuzen maken voor afdrukformaat, afdruktype, monteer- en inlijstopties. De prijs verandert automatisch.

Gebruik de drop-down onder ‘Print Size’ om het formaat aan te passen en randen toe te voegen.

Stap 4: Papiersoorten

Kies een papiersoort. Als er geen papiersoort wordt geselecteerd, is het standaardpapier Fuji Matt.

Klik op ‘print and paper type’ en kies uit 11 verschillende papiersoorten.

We hebben 4 verschillende C-type papiersoorten om uit te kiezen, waaronder: Mat Glanzend Kodak Metallic Fuji Flex

Verder ook 7 soorten Giclée, waaronder: Epson Semi gloss Hahnemuhle Bamboo Canson Baryta Hahnemuhle Pearl Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle German Etching Canson Aquarelle Rag



Klik hier als je meer wilt leren over de verschillen tussen C-Type en Giclée. Als je eerst zelf wil kijken naar de verschillende texturen en papierafwerkingen, kun je een voorbeeld bestellen van onze website.

Stap 5: Monteren en inlijsten

Bij het onderdeel ‘Mounting/Framing’ kun je kiezen uit verschillende opties voor monteren.

Als je kiest voor een handgemaakte lijst van galerijkwaliteit, zie je de lijst verschijnen rond de afbeelding wat het makkelijker maakt om een lijst te kiezen die je afbeelding complimenteert.

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor monteren 5 werkdagen is, behalve wanneer je kiest voor Plexiglas omgekeerd monteren wat 10 werkdagen duurt.

De doorlooptijd voor inlijsten is 10 werkdagen.

In het onderstaande voorbeeld hebben we gekozen voor Giclée Hahnemuhle Photo Rag papier gemonteerd op aluminium met een metalen onderframe aan de achterkant.

Stap 6: Toevoegen aan winkelwagen

Wanneer je tevreden bent met je bestelling en klaar voor de volgende stap, klik je op ‘Add to cart’.

Het artikel verschijnt dan in je winkelwagentje. Door op ‘Next image’ te klikken kun je dezelfde of andere instellingen gebruiken voor elk van je afbeeldingen.

Wanneer je klaar bent om te kopen, klik je op de knop ‘View cart’.

Stap 7: Een account aanmaken

Er verschijnt een overzicht van je bestelling op je scherm. Klik op de + en – icoontjes om de hoeveelheden te veranderen of artikelen uit je winkelwagen te verwijderen.

Wanneer je tevreden bent, klik je op ‘continue’.

Als je al een account hebt, kun je nu inloggen.

Als je nog geen account hebt, kun je er nu een aanmaken. Het voordeel van het aanmaken van een account is dat we je afbeeldingen opslaan zodat je makkelijk opnieuw kunt bestellen. Wanneer je de site weer bezoekt, hoef je alleen in te loggen op je creativehub account.

Zodra je bent ingelogd in je bestaande of nieuwe account, kun je je adres en betalingsgegevens toevoegen. We accepteren alle grote creditcards en betaalkaarten, waaronder PayPal.

Stap 8: Bezorgadres, betalings- en bezorgmethode toevoegen/bewerken

Hier kun je een een bezorgadres bewerken of toevoegen, onder het kopje ‘Address’.

Onder ‘payment method’ kun je aangeven of je liever betaalt met PayPal of een creditcard/betaalpas.

Onder ‘delivery method’ kun je kiezen voor een bezorgmethode.



Houd er rekening mee dat bestellingen inclusief monteren en inlijsten alleen per koerier kunnen worden verzonden. Volg deze link om de levertijden voor afdrukken, monteren en inlijsten te raadplegen.

Houd er rekening mee dat bestellingen inclusief monteren en inlijsten alleen per koerier kunnen worden verzonden. Volg deze link om de levertijden voor afdrukken, monteren en inlijsten te raadplegen. Als je specifieke instructies hebt, kun je deze toevoegen in het tekstvak, zoals “houd de afdrukken plat” of “snijd de Giclée prints niet bij”.

Stap 9: Je bestelling- en leveringsbevestiging

Klik op ‘place order’ om te betalen en je bestelling af te ronden.

Je ziet de bevestiging op de site en ontvangt hier ook een e-mail voor.

Wanneer je bestelling gereed is om op te halen, ontvang je hier een e-mail over.

Anderzijds ontvang je een e-mail wanneer je bestelling is verzonden met een volgnummer.

Nog steeds hulp nodig?

Neem hier contact op met ons team.