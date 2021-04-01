Hoe annuleer ik een afdrukbestelling?

Ontdek hoe je een online bestelling annuleert nadat je deze hebt geplaatst.

Kan ik mijn bestelling annuleren?

We snappen dat een bestelling soms niet helemaal juist is en dat je deze graag wil annuleren.

Helaas, bestaat er binnen creativehub geen mogelijkheid om een online bestelling te wijzigen of annuleren nadat deze is geplaatst, maar gelukkig bestaat er wellicht nog een kans om de bestelling te annuleren.

Kun je mijn bestelling voor me annuleren?

Bel, e-mail of stuur een expresbericht binnen 1 uur na het plaatsen van je bestelling met de bestelreferentie van creativehub en er worden geen kosten in rekening gebracht, zolang het nog niet is afgedrukt.

Als je de bestelling annuleert voordat deze is geprint, ontvang je van ons een terugbetaling.

Neem nu contact met ons op.