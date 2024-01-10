Waar vind ik een overzicht van mijn printorders en facturen?

Voor dropshippingorders lees je dit artikel. Voor weborders die je rechtstreeks via creativehub hebt geplaatst, lees je hier verder.

Je kunt in je creativehub-account een overzicht van al je printorders bekijken en van elke order de factuur downloaden. Volg deze stappen:

Log in op je creativehub-account Ga naar het uitklapmenu met je instellingen Kies ‘print orders’ (printorders) uit de opties

Op deze pagina zie je de status van je order, bekijk je de ordergegevens en download je de factuur van je order.

Wil je je factuuradres voor toekomstige orders bijwerken? Klik dan op ‘billing’ (facturatie) in het menu links en bewerk ‘Invoice details’ (factuurgegevens)