Wanneer betaal ik omzetbelasting (btw) bij afdrukbestellingen?

Begrijpen wanneer we btw in rekening brengen voor je online bestellingen.

Omzetbelasting (btw) wordt berekend op basis van het bezorgadres van de afdruk. Hier zijn de voorwaarden:

Als je afdruk wordt geleverd binnen het Verenigd Koninkrijk (VK)

Als je afdruk wordt geleverd binnen het VK, wordt er altijd omzetbelasting (btw) in rekening gebracht.

Als je afdruk wordt geleverd binnen de EU en je bent niet geregistreerd voor omzetbelasting

Als je afdruk wordt geleverd binnen de EU en je bent niet geregistreerd voor omzetbelasting (btw) in je land van verblijf in de EU, wordt er altijd omzetbelasting (btw) in rekening gebracht.

Als je afdruk wordt geleverd binnen de EU en je bent wel geregistreerd voor omzetbelasting

Als je afdruk wordt geleverd binnen de EU en je bent wel geregistreerd voor omzetbelasting (btw) in je land van verblijf in de EU en ons je geldige EU btw-identifactienummer verstrekt, brengen we je geen omzetbelasting (btw) in rekening.

Als je afdruk wordt geleverd buiten de EU

Als je afdruk wordt geleverd buiten de EU, wordt er geen omzetbelasting (btw) in rekening gebracht.

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