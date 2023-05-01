Orders afhalen in onze studio in Londen

Verpakkingsadvies en informatie over de productietijd voor klanten die een online printorder afhalen in onze studio in Londen.

Je order afhalen

Haal je een printorder af in onze studio in Londen, dan streven we ernaar je prints binnen 2 – 4 uur* na het plaatsen van de order klaar te hebben.

Kom je je prints afhalen, dan raden we je aan een koker of envelop mee te nemen.

Je kunt ook bij de receptie voor een klein bedrag een envelop of koker kopen. Zo houden we onze prijzen zo laag mogelijk en stimuleren we hergebruik.

*De productietijd kan variëren, afhankelijk van het aantal en het formaat van de prints.