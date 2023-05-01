Orders afhalen in onze studio in Londen

Verpakkingsadvies en informatie over de productietijd voor klanten die een online printorder afhalen in onze studio in Londen.
Je order afhalen
- Haal je een printorder af in onze studio in Londen, dan streven we ernaar je prints binnen 2 – 4 uur* na het plaatsen van de order klaar te hebben.
- Kom je je prints afhalen, dan raden we je aan een koker of envelop mee te nemen.
- Je kunt ook bij de receptie voor een klein bedrag een envelop of koker kopen. Zo houden we onze prijzen zo laag mogelijk en stimuleren we hergebruik.
*De productietijd kan variëren, afhankelijk van het aantal en het formaat van de prints.