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Bezorgopties voor prints, opplak- en inlijstorders

Inhoud

Welke bezorgopties je kunt kiezen, hangt af van of het een print-, opplak- of inlijstorder is, van het formaat, en tot slot van of de order vanuit het Verenigd Koninkrijk of Duitsland wordt verzonden.

Dit zijn de regels:

Verpakkingstype per orderformaat

Plat verzonden in envelop
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Alleen print20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Opgerold verzonden in koker
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Alleen printGroter dan 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cmGroter dan 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cmGroter dan 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Bezorgopties per orderformaat

Post of koerier
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Alleen print40″ x 30″, 101 x 76,2 cm39,3″x27,5″, 100 x 70 cm39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
Alleen koerier
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Alleen printGroter dan 40″ x 30″, 101 x 76,2 cmGroter dan 39,3″x27,5″, 100 x 70 cmGroter dan 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
Ingelijste of opgeplakte prints40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
In een kist via gespecialiseerde vervoerder, prijs bij het afrekenen
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Ingelijste of opgeplakte printsGroter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cmGroter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cmGroter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Op offerte
Levering VKLevering DuitslandLevering VS & rest van de wereld
Ingelijste of opgeplakte printsGroter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cmGroter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cmGroter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Bijgewerkt op oktober 2026

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