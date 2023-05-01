Bezorgopties voor prints, opplak- en inlijstorders

Welke bezorgopties je kunt kiezen, hangt af van of het een print-, opplak- of inlijstorder is, van het formaat, en tot slot van of de order vanuit het Verenigd Koninkrijk of Duitsland wordt verzonden.
Dit zijn de regels:
Verpakkingstype per orderformaat
|Plat verzonden in envelop
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Alleen print
|20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Opgerold verzonden in koker
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Alleen print
|Groter dan 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|Groter dan 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Groter dan 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Bezorgopties per orderformaat
|Post of koerier
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Alleen print
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Alleen koerier
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Alleen print
|Groter dan 40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|Groter dan 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Groter dan 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Ingelijste of opgeplakte prints
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|In een kist via gespecialiseerde vervoerder, prijs bij het afrekenen
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Ingelijste of opgeplakte prints
|Groter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Groter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Groter dan 40″ x 30″ tot 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Op offerte
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering VS & rest van de wereld
|Ingelijste of opgeplakte prints
|Groter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Groter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Groter dan 50″ x 75″, 127 x 191 cm