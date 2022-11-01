Doorlooptijden productie

Gegevens over doorlooptijden voor bestellingen met C-Type en Giclée afdrukken, monteren en inlijsten.

Bij printspace, bieden we een veelzijdig aanbod aan archivistische afdruk-, montage- en inlijstopties op maat.

Om ervoor te zorgen dat je bestelling met de hoogste kwaliteit wordt geproduceerd, hebben we de volgende productietijden nodig:

Afdrukken

2-5 werkdagen

Monteren

5 werkdagen*

(*Houd er rekening mee dat voor plexiglas omgekeerd monteren 10 werkdagen nodig is.)

Inlijsten

10 werkdagen

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