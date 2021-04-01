Ontvang ik een omzetbelasting (BTW) factuur bij mijn afdrukbestelling?

BTW-facturen begrijpen met betrekking tot je online printbestellingen.

Ontvang ik een btw-factuur?

Ja, we sturen je een factuur voor elke bestelling die je plaatst en dit geeft weer hoeveel omzetbelasting (btw) je hebt moeten betalen voor de bestelling.

Je kunt dit gebruiken om omzetbelasting (btw) terug te vragen als je in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd staat voor omzetbelasting (btw).

Volgens mij is er onterecht btw bij mij in rekening gebracht

Wanneer je vermoedt dat er onterecht omzetbelasting (btw) bij je in rekening is gebracht, neem je contact op om dit te bespreken met iemand uit ons vriendelijke team.