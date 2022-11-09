Volgen van leveringen van bestellingen

Ontdek hoe je bestellingen kunt volgen.

Alle bestellingen die vanaf onze studio worden verzonden gaan via een volgbare dienst*.

Deze informatie inclusief een volgnummer wordt in een e-mail naar je gestuurd nadat je bestelling is verzonden, maar desondanks zijn hier een paar manieren om een bestelling te volgen:

In het VK

Royal Mail Tracked 24®

DHL

Europa en rest van de wereld

Deutschepost

DHL Parcel

DHL

*Standaard post-opties zijn niet volledig volgbaar. Royal Mail Signed For delivery is een ondertekening bij aflevering dienst en de volg-informatie wordt bijgewerkt zodra Royal Mail gaat bezorgen. Klik hier om meer te lezen over deze dienst.

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Als je liever met een van onze teamleden praat over het volgen van leveringen, kun je contact opnemen.