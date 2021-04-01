Hoe wijzig ik een afdrukbestelling?

Ontdek hoe je een online bestelling wijzigt of annuleert nadat je deze hebt geplaatst.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?

Helaas, bestaat er binnen creativehub geen mogelijkheid om een online bestelling te wijzigen of annuleren nadat deze is geplaatst, maar gelukkig bestaat er wellicht nog een kans om de bestelling te annuleren.

Hoe annuleer ik mijn bestelling?

Als je binnen 1 uur na het plaatsen van je online bestelling contact met ons opneemt, kunnen we je bestelling annuleren, bewerken of terugbetalen.

Bel, e-mail of stuur zo snel mogelijk een expresbericht met de bestelreferentie van creativehub en er worden geen kosten in rekening gebracht, zolang het nog niet is afgedrukt.

Neem contact met ons op.